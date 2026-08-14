TOMI 今日价格

TOMI (TOMI) 今日实时价格为 $ 0.0，过去 24 小时内变化了 0.50%。当前 TOMI 兑 USD 的汇率为 $ 0.0 每 TOMI。

TOMI 目前市值在 $ 1,722,590 排名第 #-，流通供应量为 6,304,745,306,862.73T TOMI。过去 24 小时内，TOMI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 6.59，而历史最低价为 $ 0.0。

短期表现方面，TOMI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +74.93%。过去一天，总交易量达到 $ 10.76。

TOMI（TOMI）市场信息

市值 $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M 成交量（24H） $ 10.76$ 10.76 $ 10.76 完全稀释市值 $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M 流通量 6,304,745,306,862.73T 6,304,745,306,862.73T 6,304,745,306,862.73T 总供应量 6.304745306862731e+24 6.304745306862731e+24 6.304745306862731e+24

TOMI 的当前市值为 $ 1.72M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.76。TOMI 的流通量为 6,304,745,306,862.73T，总供应量是 6.304745306862731e+24，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.72M。