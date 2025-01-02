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Talis Protocol 价格 (TALIS)

USD

Talis Protocol (TALIS) 实时价格图表

$0.00387111
$0.00387111$0.00387111
-19.10%(1D)

今天 Talis Protocol (TALIS) 的价格

今天 Talis Protocol (TALIS) 的实时价格为 0.00387111 USD。目前其市值为 $ 1.40M USD。TALIS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Talis Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 362.45 USD
- Talis Protocol 当天价格变化为 -19.19%
- 其循环供应量为 362.47M USD

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Talis Protocol (TALIS) 价格表现 USD

今天内，Talis Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000919711090496595
在过去30天内，Talis Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009884960
在过去60天内，Talis Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006423797
在过去90天内，Talis Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000545552059249043

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000919711090496595-19.19%
30天$ -0.0009884960-25.53%
60天$ +0.0006423797+16.59%
90天$ -0.000545552059249043-12.35%

Talis Protocol (TALIS) 价格分析

Talis Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00349273
$ 0.00349273$ 0.00349273

$ 0.00481589
$ 0.00481589$ 0.00481589

$ 0.500599
$ 0.500599$ 0.500599

-0.04%

-19.19%

-35.44%

Talis Protocol (TALIS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

$ 362.45
$ 362.45$ 362.45

362.47M
362.47M 362.47M

什么是Talis Protocol (TALIS)

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Talis Protocol (TALIS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Talis Protocol (TALIS) 的其他问题

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TALIS 兑换为当地货币

1 TALIS 兑换 AUD
A$0.0062324871
1 TALIS 兑换 GBP
0.003096888
1 TALIS 兑换 EUR
0.0037162656
1 TALIS 兑换 USD
$0.00387111
1 TALIS 兑换 MYR
RM0.0173038617
1 TALIS 兑换 TRY
0.1366888941
1 TALIS 兑换 JPY
¥0.6080739588
1 TALIS 兑换 RUB
0.4315900539
1 TALIS 兑换 INR
0.3319476825
1 TALIS 兑换 IDR
Rp62.4372493233
1 TALIS 兑换 PHP
0.2240985579
1 TALIS 兑换 EGP
￡E.0.1964588325
1 TALIS 兑换 BRL
R$0.0240395931
1 TALIS 兑换 CAD
C$0.0055743984
1 TALIS 兑换 BDT
0.462597645
1 TALIS 兑换 NGN
5.9831489049
1 TALIS 兑换 UAH
0.1630124421
1 TALIS 兑换 VES
Bs0.19742661
1 TALIS 兑换 PKR
Rs1.078878357
1 TALIS 兑换 KZT
2.0320617723
1 TALIS 兑换 THB
฿0.1326629397
1 TALIS 兑换 TWD
NT$0.1273208079
1 TALIS 兑换 CHF
Fr0.003483999
1 TALIS 兑换 HKD
HK$0.0300785247
1 TALIS 兑换 MAD
.د.م0.0391369221