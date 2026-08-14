Stobox Token 今日价格

Stobox Token (STBU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 STBU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 STBU。

Stobox Token 目前市值在 $ 123,837 排名第 #-，流通供应量为 125.00M STBU。过去 24 小时内，STBU 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.449805，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，STBU 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 48.34。

Stobox Token（STBU）市场信息

市值 $ 123.84K$ 123.84K $ 123.84K 成交量（24H） $ 48.34$ 48.34 $ 48.34 完全稀释市值 $ 145.69K$ 145.69K $ 145.69K 流通量 125.00M 125.00M 125.00M 总供应量 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Stobox Token 的当前市值为 $ 123.84K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 48.34。STBU 的流通量为 125.00M，总供应量是 150000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 145.69K。