Staked LOOP 价格 (STLOOP)
今天 Staked LOOP (STLOOP) 的实时价格为 0.02619582 USD。目前其市值为 $ 2.01M USD。STLOOP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Staked LOOP 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Staked LOOP 当天价格变化为 -9.50%
- 其循环供应量为 76.81M USD
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今天内，Staked LOOP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00275022474800236。
在过去30天内，Staked LOOP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Staked LOOP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Staked LOOP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00275022474800236
|-9.50%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Staked LOOP 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.28%
-9.50%
+9.89%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP. This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into. Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance
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|1 STLOOP 兑换 VND
₫689.3430033
|1 STLOOP 兑换 AUD
A$0.0398176464
|1 STLOOP 兑换 GBP
￡0.0191229486
|1 STLOOP 兑换 EUR
€0.0225284052
|1 STLOOP 兑换 USD
$0.02619582
|1 STLOOP 兑换 MYR
RM0.1110702768
|1 STLOOP 兑换 TRY
₺1.0315913916
|1 STLOOP 兑换 JPY
¥3.78529599
|1 STLOOP 兑换 RUB
₽2.053752288
|1 STLOOP 兑换 INR
₹2.259389475
|1 STLOOP 兑换 IDR
Rp429.4396034208
|1 STLOOP 兑换 KRW
₩35.737647435
|1 STLOOP 兑换 PHP
₱1.4876606178
|1 STLOOP 兑换 EGP
￡E.1.3134584148
|1 STLOOP 兑换 BRL
R$0.1438150518
|1 STLOOP 兑换 CAD
C$0.035364357
|1 STLOOP 兑换 BDT
৳3.2021770368
|1 STLOOP 兑换 NGN
₦40.4879974338
|1 STLOOP 兑换 UAH
₴1.0879124046
|1 STLOOP 兑换 VES
Bs2.67197364
|1 STLOOP 兑换 PKR
Rs7.418656224
|1 STLOOP 兑换 KZT
₸13.426667541
|1 STLOOP 兑换 THB
฿0.85136415
|1 STLOOP 兑换 TWD
NT$0.7730386482
|1 STLOOP 兑换 AED
د.إ0.0961386594
|1 STLOOP 兑换 CHF
Fr0.0212186142
|1 STLOOP 兑换 HKD
HK$0.2053752288
|1 STLOOP 兑换 MAD
.د.م0.238381962
|1 STLOOP 兑换 MXN
$0.4958868726