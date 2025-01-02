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Rome 价格 (ROME)

USD

Rome (ROME) 实时价格图表

$11.58
$11.58$11.58
+2.20%(1D)

今天 Rome (ROME) 的价格

今天 Rome (ROME) 的实时价格为 11.58 USD。目前其市值为 $ 1.70M USD。ROME 兑换 USD 的价格为实时更新。
Rome 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 166.49 USD
- Rome 当天价格变化为 +2.28%
- 其循环供应量为 147.43K USD

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Rome (ROME) 价格表现 USD

今天内，Rome 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.258355
在过去30天内，Rome 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.6385721520
在过去60天内，Rome 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0580215900
在过去90天内，Rome 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.258355+2.28%
30天$ -0.6385721520-5.51%
60天$ +0.0580215900+0.50%
90天$ 0--

Rome (ROME) 价格分析

Rome 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 11.24
$ 11.24$ 11.24

$ 11.58
$ 11.58$ 11.58

$ 1,679.53
$ 1,679.53$ 1,679.53

+0.64%

+2.28%

+0.77%

Rome (ROME) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

$ 166.49
$ 166.49$ 166.49

147.43K
147.43K 147.43K

什么是Rome (ROME)

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Rome (ROME) 资源

官网

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ROME 兑换为当地货币

1 ROME 兑换 AUD
A$18.6438
1 ROME 兑换 GBP
9.264
1 ROME 兑换 EUR
11.1168
1 ROME 兑换 USD
$11.58
1 ROME 兑换 MYR
RM51.7626
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1 ROME 兑换 JPY
¥1,818.4074
1 ROME 兑换 RUB
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1 ROME 兑换 INR
993.1008
1 ROME 兑换 IDR
Rp186,774.1674
1 ROME 兑换 PHP
670.7136
1 ROME 兑换 EGP
￡E.587.8008
1 ROME 兑换 BRL
R$72.0276
1 ROME 兑换 CAD
C$16.6752
1 ROME 兑换 BDT
1,383.81
1 ROME 兑换 NGN
17,897.9322
1 ROME 兑换 UAH
487.6338
1 ROME 兑换 VES
Bs590.58
1 ROME 兑换 PKR
Rs3,227.346
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1 ROME 兑换 TWD
NT$380.8662
1 ROME 兑换 CHF
Fr10.422
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HK$89.9766
1 ROME 兑换 MAD
.د.م117.0738