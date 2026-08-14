Refund 今日价格

Refund (RFD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.64%。当前 RFD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RFD。

Refund 目前市值在 $ 1,258,930 排名第 #-，流通供应量为 1.00T RFD。过去 24 小时内，RFD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RFD 在过去一小时内波动了 +0.07%，过去7 天内波动了 -2.71%。过去一天，总交易量达到 --。

Refund（RFD）市场信息

市值 $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M 流通量 1.00T 1.00T 1.00T 总供应量 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Refund 的当前市值为 $ 1.26M, 它过去 24 小时的交易量为 --。RFD 的流通量为 1.00T，总供应量是 1000000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.26M。