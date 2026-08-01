Isekai Blade 今日价格

Isekai Blade (ISEK) 今日实时价格为 $ 0.000665，过去 24 小时内变化了 12.15%。当前 ISEK 兑 USD 的汇率为 $ 0.000665 每 ISEK。

Isekai Blade 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- ISEK。过去 24 小时内，ISEK 的交易价格在 $ 0.000624（低点）和 $ 0.00158（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，ISEK 在过去一小时内波动了 -25.03%，过去7 天内波动了 -68.34%。过去一天，总交易量达到 $ 1.67M。

Isekai Blade（ISEK）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M 完全稀释市值 $ 332.50K$ 332.50K $ 332.50K 流通量 ---- -- 总供应量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 所属公链 BSC

Isekai Blade 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.67M。ISEK 的流通量为 --，总供应量是 500000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 332.50K。