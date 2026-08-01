NatGold Digital 今日价格

NatGold Digital (NATG) 今日实时价格为 $ 2,499，过去 24 小时内变化了 0.15%。当前 NATG 兑 USD 的汇率为 $ 2,499 每 NATG。

NatGold Digital 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- NATG。过去 24 小时内，NATG 的交易价格在 $ 2,497（低点）和 $ 2,585.5（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，NATG 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +1.91%。过去一天，总交易量达到 $ 22.82K。

NatGold Digital（NATG）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 22.82K$ 22.82K $ 22.82K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 ETH

NatGold Digital 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 22.82K。NATG 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。