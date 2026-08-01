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frong 当前实时价格为 0,004842 USD。FRONG 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 FRONG 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！frong 当前实时价格为 0,004842 USD。FRONG 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 FRONG 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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frong实时价格 (FRONG)

1 FRONG 兑换为 USD 的实时价格：

$0,004836
$0,004836$0,004836
-11.33%1D
USD
frong (FRONG) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 03:05:48 (UTC+8)

frong 今日价格

frong (FRONG) 今日实时价格为 $ 0,004842，过去 24 小时内变化了 11,33%。当前 FRONG 兑 USD 的汇率为 $ 0,004842 每 FRONG。

frong 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- FRONG。过去 24 小时内，FRONG 的交易价格在 $ 0,004（低点）和 $ 0,00849（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，FRONG 在过去一小时内波动了 +0,81%，过去7 天内波动了 -20,63%。过去一天，总交易量达到 $ 301.80K

frong（FRONG）市场信息

--
----

$ 301.80K
$ 301.80K$ 301.80K

$ 4,84M
$ 4,84M$ 4,84M

--
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1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

ROBINHOOD

frong 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 301.80K。FRONG 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4,84M

frong 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0,004
$ 0,004$ 0,004
24H最低价
$ 0,00849
$ 0,00849$ 0,00849
24H最高价

$ 0,004
$ 0,004$ 0,004

$ 0,00849
$ 0,00849$ 0,00849

--
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+0,81%

-11,33%

-20,63%

-20,63%

frong（FRONG）价格历史 USD

跟踪 frong 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0,00061793-11,33%
30天$ +0,003842+384,20%
60天$ +0,003842+384,20%
90天$ +0,003842+384,20%
frong 今日价格变化

今天，FRONG 记录了 $ -0,00061793 (-11,33%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

frong 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0,003842 (+384,20%)，显示了该代币在短期内的表现。

frong 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，FRONG 的变化为 $ +0,003842 (+384,20%)，从而更广泛地了解其表现。

frong 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0,003842 (+384,20%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 frong（FRONG）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 frong 价格历史页面

frong 分析

本分析利用人工智能模型评估 frong 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

frong 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 FRONG 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 45% | 看跌 55%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI< 20超卖区短线跌速过快，注意反弹机会。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)价格 < 下轨触及或突破下轨进入“便宜”区，波动放大。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。
EMA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。

FRONG_USDT在4h周期运行于S1枢纽0.004278与中枢0.004967之间。现价0.004559处于区间中下部位置。短期均线组呈现买入信号排列。价格未突破中枢阻力位。整体结构维持震荡整理形态。 MACD指标录得死叉状态。快慢线动能出现分层背离。RSI指标处于中性区域。KDJ与StochRSI数值显示动能分散。布林带收口预示波动率降低。多空双方力量暂时均衡。缺乏单边推动力确认。 近端上方阻力位于中枢0.004967。距离现价约9%空间。下方第一支撑位于S1点位0.004278。距离现价约6%幅度。远端参考价位为R1的0.005390。另一侧远端支撑见于S2的0.003855。关键价位构成当前交易边界。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

frong 的价格预测

frong（FRONG）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，FRONG 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0,00%
frong (FRONG) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，frong 的价格可能实现 0,00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 frong 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 frong 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 FRONG 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 frong

准备好开始使用 frong 了吗？在 MEXC 购买 FRONG 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 frong 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 frong (FRONG) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，frong 将立即存入您的钱包。
frong (FRONG) 购买教程

frong 能做什么？

拥有 frong 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

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    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

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    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

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    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

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    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 frong (FRONG) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
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--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是frong (FRONG)

FRONG 是一种迷因币。

frong资源

要更深入地了解 frong，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方frong网站
区块查询

类别 :

MemePools LaunchpadRobinhood Chain Meme

人们还问：关于frong的其他问题

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frong（FRONG）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
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探索有关 frong 的更多信息

FRONGUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 FRONG。在 MEXC 上探索 FRONGUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 frong (FRONG) 市场

探索现货和合约市场，查看 frong 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
FRONG/USD1
$0,004887
$0,004887$0,004887
-9,29%
9.22M (USDT)
FRONG/USDT
$0,004836
$0,004836$0,004836
-10,44%
51.23M (USDT)

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$1,7960$1,7960

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$0,02401$0,02401

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EPIC

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$0,3587$0,3587

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