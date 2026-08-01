frong 今日价格

frong (FRONG) 今日实时价格为 $ 0,004842，过去 24 小时内变化了 11,33%。当前 FRONG 兑 USD 的汇率为 $ 0,004842 每 FRONG。

frong 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- FRONG。过去 24 小时内，FRONG 的交易价格在 $ 0,004（低点）和 $ 0,00849（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，FRONG 在过去一小时内波动了 +0,81%，过去7 天内波动了 -20,63%。过去一天，总交易量达到 $ 301.80K。

frong（FRONG）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 301.80K$ 301.80K $ 301.80K 完全稀释市值 $ 4,84M$ 4,84M $ 4,84M 流通量 ---- -- 总供应量 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 所属公链 ROBINHOOD

frong 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 301.80K。FRONG 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4,84M。