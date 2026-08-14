ShotsAI 今日价格

ShotsAI (SHOT) 今日实时价格为 $ 0.0000888，过去 24 小时内变化了 13.38%。当前 SHOT 兑 USD 的汇率为 $ 0.0000888 每 SHOT。

ShotsAI 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- SHOT。过去 24 小时内，SHOT 的交易价格在 $ 0.0000684（低点）和 $ 0.0001252（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，SHOT 在过去一小时内波动了 -4.83%，过去7 天内波动了 -69.14%。过去一天，总交易量达到 $ 635.61K。

ShotsAI（SHOT）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 635.61K$ 635.61K $ 635.61K 完全稀释市值 $ 88.80K$ 88.80K $ 88.80K 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

ShotsAI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 635.61K。SHOT 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 88.80K。