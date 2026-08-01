2u2 今日价格

2u2 (2U2) 今日实时价格为 $ 0.00325，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 2U2 兑 USD 的汇率为 $ 0.00325 每 2U2。

2u2 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- 2U2。过去 24 小时内，2U2 的交易价格在 $ 0.00307（低点）和 $ 0.00395（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，2U2 在过去一小时内波动了 -0.31%，过去7 天内波动了 -79.54%。过去一天，总交易量达到 $ 8.15K。

2u2（2U2）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 8.15K$ 8.15K $ 8.15K 完全稀释市值 $ 6.50M$ 6.50M $ 6.50M 流通量 ---- -- 总供应量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 所属公链 BSC

2u2 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.15K。2U2 的流通量为 --，总供应量是 2000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.50M。