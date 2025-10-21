Giggle Fund（GIGGLE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 186.35 $ 186.35 $ 186.35 24H最低价 $ 254.01 $ 254.01 $ 254.01 24H最高价 24H最低价 $ 186.35$ 186.35 $ 186.35 24H最高价 $ 254.01$ 254.01 $ 254.01 历史最高 $ 281.147303020201$ 281.147303020201 $ 281.147303020201 最低价 $ 0.002154581463322289$ 0.002154581463322289 $ 0.002154581463322289 涨跌幅（1H） -1.87% 涨跌幅（1D） -10.72% 漲跌幅（7D） +64.44% 漲跌幅（7D） +64.44%

Giggle Fund（GIGGLE）当前实时价格为 $ 191.73。过去 24 小时内，GIGGLE 的交易价格在 $ 186.35 至 $ 254.01 之间波动，市场活跃度显著。GIGGLE 的历史最高价为 $ 281.147303020201，历史最低价为 $ 0.002154581463322289。

从短期表现来看，GIGGLE 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.87%，过去 24 小时内变动为 -10.72%，过去 7 天内累计变动为 +64.44%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Giggle Fund（GIGGLE）市场信息

排名 No.222 市值 $ 191.73M$ 191.73M $ 191.73M 成交量（24H） $ 12.80M$ 12.80M $ 12.80M 完全稀释市值 $ 191.73M$ 191.73M $ 191.73M 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 最大供应量 1,000,000 1,000,000 1,000,000 总供应量 1,000,000 1,000,000 1,000,000 流通率 100.00% 所属公链 BSC

Giggle Fund 的当前市值为 $ 191.73M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 12.80M。GIGGLE 的流通量为 1.00M，总供应量是 1000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 191.73M。