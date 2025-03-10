Reactive Network 价格 (REACT)
今天 Reactive Network (REACT) 的实时价格为 0.088939 USD。目前其市值为 $ 27.98M USD。REACT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Reactive Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 320.26K USD
- Reactive Network 当天价格变化为 -15.65%
- 其循环供应量为 310.00M USD
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今天内，Reactive Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01650502345969727。
在过去30天内，Reactive Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Reactive Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Reactive Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.01650502345969727
|-15.65%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Reactive Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.44%
-15.65%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Reactive Network is the first parallelized interoperability execution layer, utilising a new form of smart contract we call reactive smart contracts. Reactive smart contracts are able to react to on-chain events autonomously and execute their own user defined logic to initiate new transactions. This allows a virtually limitless number of use cases to achieve fully decentralized on-chain automation.
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|1 REACT 兑换 AUD
A$0.14052362
|1 REACT 兑换 GBP
￡0.06848303
|1 REACT 兑换 EUR
€0.08182388
|1 REACT 兑换 USD
$0.088939
|1 REACT 兑换 MYR
RM0.39222099
|1 REACT 兑换 TRY
₺3.24271594
|1 REACT 兑换 JPY
¥13.16830834
|1 REACT 兑换 RUB
₽7.91734978
|1 REACT 兑换 INR
₹7.75014446
|1 REACT 兑换 IDR
Rp1,458.01616016
|1 REACT 兑换 PHP
₱5.0873108
|1 REACT 兑换 EGP
￡E.4.50564974
|1 REACT 兑换 BRL
R$0.51406742
|1 REACT 兑换 CAD
C$0.12718277
|1 REACT 兑换 BDT
৳10.81765057
|1 REACT 兑换 NGN
₦134.75592585
|1 REACT 兑换 UAH
₴3.66962314
|1 REACT 兑换 VES
Bs5.692096
|1 REACT 兑换 PKR
Rs24.93315926
|1 REACT 兑换 KZT
₸43.68238985
|1 REACT 兑换 THB
฿3.00080186
|1 REACT 兑换 TWD
NT$2.92075676
|1 REACT 兑换 CHF
Fr0.07826632
|1 REACT 兑换 HKD
HK$0.69105603
|1 REACT 兑换 MAD
.د.م0.86537647
|1 REACT 兑换 MXN
$1.8054617