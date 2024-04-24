PEPi 价格 (PEPI)
今天 PEPi (PEPI) 的实时价格为 14.27 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PEPI 兑换 USD 的价格为实时更新。
PEPi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.01K USD
- PEPi 当天价格变化为 -0.05%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，PEPi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00833602681444。
在过去30天内，PEPi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -6.6055030880。
在过去60天内，PEPi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -7.2558083930。
在过去90天内，PEPi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -26.08138133644948。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00833602681444
|-0.05%
|30天
|$ -6.6055030880
|-46.28%
|60天
|$ -7.2558083930
|-50.84%
|90天
|$ -26.08138133644948
|-64.63%
PEPi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.20%
-0.05%
+2.59%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$PEPi V2 is a new kind of digital token, leveraging the novel ERC-20i format that combines NFTs and memecoins, now with improved inscription visuals since the relaunch on 4/24/24. Each level of token accumulation resembles a seed that generates unique 32x32 dynamic images of Pepe, stored on-chain. The more you have, the more it grows. You need 56 $PEPi to achieve Pepe adulthood, and with a total max supply of 13,370, only 238 fully mature Pepe can ever exist.
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|1 PEPI 兑换 AUD
A$22.9747
|1 PEPI 兑换 GBP
￡11.5587
|1 PEPI 兑换 EUR
€13.8419
|1 PEPI 兑换 USD
$14.27
|1 PEPI 兑换 MYR
RM64.215
|1 PEPI 兑换 TRY
₺505.8715
|1 PEPI 兑换 JPY
¥2,227.8324
|1 PEPI 兑换 RUB
₽1,460.5345
|1 PEPI 兑换 INR
₹1,235.4966
|1 PEPI 兑换 IDR
Rp233,934.3888
|1 PEPI 兑换 PHP
₱835.6512
|1 PEPI 兑换 EGP
￡E.719.0653
|1 PEPI 兑换 BRL
R$85.9054
|1 PEPI 兑换 CAD
C$20.4061
|1 PEPI 兑换 BDT
৳1,734.9466
|1 PEPI 兑换 NGN
₦22,192.704
|1 PEPI 兑换 UAH
₴601.9086
|1 PEPI 兑换 VES
Bs770.58
|1 PEPI 兑换 PKR
Rs3,981.4727
|1 PEPI 兑换 KZT
₸7,570.235
|1 PEPI 兑换 THB
฿493.8847
|1 PEPI 兑换 TWD
NT$469.9111
|1 PEPI 兑换 CHF
Fr12.9857
|1 PEPI 兑换 HKD
HK$111.0206
|1 PEPI 兑换 MAD
.د.م143.4135