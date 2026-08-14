Nodepay 今日价格

Nodepay (NC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.35%。当前 NC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NC。

Nodepay 目前市值在 $ 325,204 排名第 #-，流通供应量为 421.26M NC。过去 24 小时内，NC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.329888，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NC 在过去一小时内波动了 -0.05%，过去7 天内波动了 -2.01%。过去一天，总交易量达到 $ 115.86K。

Nodepay（NC）市场信息

市值 $ 325.20K$ 325.20K $ 325.20K 成交量（24H） $ 115.86K$ 115.86K $ 115.86K 完全稀释市值 $ 510.13K$ 510.13K $ 510.13K 流通量 421.26M 421.26M 421.26M 总供应量 999,934,875.8640164 999,934,875.8640164 999,934,875.8640164

Nodepay 的当前市值为 $ 325.20K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 115.86K。NC 的流通量为 421.26M，总供应量是 999934875.8640164，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 510.13K。