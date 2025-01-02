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NMKR 价格 ($NMKR)

USD

NMKR ($NMKR) 实时价格图表

$0.00186701
$0.00186701$0.00186701
+14.40%(1D)

今天 NMKR ($NMKR) 的价格

今天 NMKR ($NMKR) 的实时价格为 0.00186701 USD。目前其市值为 $ 3.52M USD。$NMKR 兑换 USD 的价格为实时更新。
NMKR 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 194.55K USD
- NMKR 当天价格变化为 +14.47%
- 其循环供应量为 1.89B USD

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NMKR ($NMKR) 价格表现 USD

今天内，NMKR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00023595
在过去30天内，NMKR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003880173
在过去60天内，NMKR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0016465784
在过去90天内，NMKR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007999321776120633

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00023595+14.47%
30天$ -0.0003880173-20.78%
60天$ +0.0016465784+88.19%
90天$ +0.0007999321776120633+74.96%

NMKR ($NMKR) 价格分析

NMKR 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00163106
$ 0.00163106$ 0.00163106

$ 0.00186534
$ 0.00186534$ 0.00186534

$ 0.02423915
$ 0.02423915$ 0.02423915

+2.21%

+14.47%

+11.19%

NMKR ($NMKR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.52M
$ 3.52M$ 3.52M

$ 194.55K
$ 194.55K$ 194.55K

1.89B
1.89B 1.89B

什么是NMKR ($NMKR)

"$NMKR is a Cardano native token that bridges the entire NFT-MAKER ecosystem by enabling decentralized utility & governance for all NFT-MAKER products. $NMKR is a utility token that rewards the community for their contributions, verifies NFT projects to help prevent fraud, and enables community-run governance. $NMKR will also be used to mint new NFTs, ensuring that each one is unique and verifiable. About 48% of $NMKR tokens will be available to the community. "

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NMKR ($NMKR) 资源

官网

大家还在问：关于 NMKR ($NMKR) 的其他问题

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$NMKR 兑换为当地货币

1 $NMKR 兑换 AUD
A$0.002987216
1 $NMKR 兑换 GBP
0.001493608
1 $NMKR 兑换 EUR
0.0017923296
1 $NMKR 兑换 USD
$0.00186701
1 $NMKR 兑换 MYR
RM0.0083455347
1 $NMKR 兑换 TRY
0.0659241231
1 $NMKR 兑换 JPY
¥0.2933632813
1 $NMKR 兑换 RUB
0.2062859349
1 $NMKR 兑换 INR
0.1600774374
1 $NMKR 兑换 IDR
Rp30.1130603003
1 $NMKR 兑换 PHP
0.108099879
1 $NMKR 兑换 EGP
￡E.0.0947880977
1 $NMKR 兑换 BRL
R$0.011575462
1 $NMKR 兑换 CAD
C$0.0026884944
1 $NMKR 兑换 BDT
0.223107695
1 $NMKR 兑换 NGN
2.8856319859
1 $NMKR 兑换 UAH
0.0786197911
1 $NMKR 兑换 VES
Bs0.09521751
1 $NMKR 兑换 PKR
Rs0.520335687
1 $NMKR 兑换 KZT
0.9800495593
1 $NMKR 兑换 THB
฿0.0639824327
1 $NMKR 兑换 TWD
NT$0.0614059589
1 $NMKR 兑换 CHF
Fr0.001680309
1 $NMKR 兑换 HKD
HK$0.0145066677
1 $NMKR 兑换 MAD
.د.م0.0188754711