NMKR 价格 ($NMKR)
今天 NMKR ($NMKR) 的实时价格为 0.00186701 USD。目前其市值为 $ 3.52M USD。$NMKR 兑换 USD 的价格为实时更新。
NMKR 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 194.55K USD
- NMKR 当天价格变化为 +14.47%
- 其循环供应量为 1.89B USD
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今天内，NMKR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00023595。
在过去30天内，NMKR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003880173。
在过去60天内，NMKR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0016465784。
在过去90天内，NMKR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007999321776120633。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00023595
|+14.47%
|30天
|$ -0.0003880173
|-20.78%
|60天
|$ +0.0016465784
|+88.19%
|90天
|$ +0.0007999321776120633
|+74.96%
NMKR 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.21%
+14.47%
+11.19%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
"$NMKR is a Cardano native token that bridges the entire NFT-MAKER ecosystem by enabling decentralized utility & governance for all NFT-MAKER products. $NMKR is a utility token that rewards the community for their contributions, verifies NFT projects to help prevent fraud, and enables community-run governance. $NMKR will also be used to mint new NFTs, ensuring that each one is unique and verifiable. About 48% of $NMKR tokens will be available to the community. "
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|1 $NMKR 兑换 AUD
A$0.002987216
|1 $NMKR 兑换 GBP
￡0.001493608
|1 $NMKR 兑换 EUR
€0.0017923296
|1 $NMKR 兑换 USD
$0.00186701
|1 $NMKR 兑换 MYR
RM0.0083455347
|1 $NMKR 兑换 TRY
₺0.0659241231
|1 $NMKR 兑换 JPY
¥0.2933632813
|1 $NMKR 兑换 RUB
₽0.2062859349
|1 $NMKR 兑换 INR
₹0.1600774374
|1 $NMKR 兑换 IDR
Rp30.1130603003
|1 $NMKR 兑换 PHP
₱0.108099879
|1 $NMKR 兑换 EGP
￡E.0.0947880977
|1 $NMKR 兑换 BRL
R$0.011575462
|1 $NMKR 兑换 CAD
C$0.0026884944
|1 $NMKR 兑换 BDT
৳0.223107695
|1 $NMKR 兑换 NGN
₦2.8856319859
|1 $NMKR 兑换 UAH
₴0.0786197911
|1 $NMKR 兑换 VES
Bs0.09521751
|1 $NMKR 兑换 PKR
Rs0.520335687
|1 $NMKR 兑换 KZT
₸0.9800495593
|1 $NMKR 兑换 THB
฿0.0639824327
|1 $NMKR 兑换 TWD
NT$0.0614059589
|1 $NMKR 兑换 CHF
Fr0.001680309
|1 $NMKR 兑换 HKD
HK$0.0145066677
|1 $NMKR 兑换 MAD
.د.م0.0188754711