Modefi 价格 (MOD)
今天 Modefi (MOD) 的实时价格为 0.00483327 USD。目前其市值为 $ 77.61K USD。MOD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Modefi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.16K USD
- Modefi 当天价格变化为 -59.48%
- 其循环供应量为 16.08M USD
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今天内，Modefi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.007097442631044572。
在过去30天内，Modefi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0039846546。
在过去60天内，Modefi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0036099108。
在过去90天内，Modefi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01645362667240572。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.007097442631044572
|-59.48%
|30天
|$ -0.0039846546
|-82.44%
|60天
|$ -0.0036099108
|-74.68%
|90天
|$ -0.01645362667240572
|-77.29%
Modefi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-7.91%
-59.48%
-35.91%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 MOD 兑换 AUD
A$0.007733232
|1 MOD 兑换 GBP
￡0.003866616
|1 MOD 兑换 EUR
€0.0046399392
|1 MOD 兑换 USD
$0.00483327
|1 MOD 兑换 MYR
RM0.0216047169
|1 MOD 兑换 TRY
₺0.1706627637
|1 MOD 兑换 JPY
¥0.7594517151
|1 MOD 兑换 RUB
₽0.538909605
|1 MOD 兑换 INR
₹0.4144045698
|1 MOD 兑换 IDR
Rp77.9559568281
|1 MOD 兑换 PHP
₱0.2799913311
|1 MOD 兑换 EGP
￡E.0.2452884525
|1 MOD 兑换 BRL
R$0.0298696086
|1 MOD 兑换 CAD
C$0.0069599088
|1 MOD 兑换 BDT
৳0.577575765
|1 MOD 兑换 NGN
₦7.4818052946
|1 MOD 兑换 UAH
₴0.2032873362
|1 MOD 兑换 VES
Bs0.24649677
|1 MOD 兑换 PKR
Rs1.3463073585
|1 MOD 兑换 KZT
₸2.5371284211
|1 MOD 兑换 THB
฿0.1656361629
|1 MOD 兑换 TWD
NT$0.1589662503
|1 MOD 兑换 CHF
Fr0.004349943
|1 MOD 兑换 HKD
HK$0.0375545079
|1 MOD 兑换 MAD
.د.م0.048816027