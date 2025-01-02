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Modefi 价格 (MOD)

USD

Modefi (MOD) 实时价格图表

$0.00483327
$0.00483327$0.00483327
-59.40%(1D)

今天 Modefi (MOD) 的价格

今天 Modefi (MOD) 的实时价格为 0.00483327 USD。目前其市值为 $ 77.61K USD。MOD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Modefi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.16K USD
- Modefi 当天价格变化为 -59.48%
- 其循环供应量为 16.08M USD

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Modefi (MOD) 价格表现 USD

今天内，Modefi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.007097442631044572
在过去30天内，Modefi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0039846546
在过去60天内，Modefi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0036099108
在过去90天内，Modefi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01645362667240572

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.007097442631044572-59.48%
30天$ -0.0039846546-82.44%
60天$ -0.0036099108-74.68%
90天$ -0.01645362667240572-77.29%

Modefi (MOD) 价格分析

Modefi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0038909
$ 0.0038909$ 0.0038909

$ 0.01206291
$ 0.01206291$ 0.01206291

$ 6.09
$ 6.09$ 6.09

-7.91%

-59.48%

-35.91%

Modefi (MOD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 77.61K
$ 77.61K$ 77.61K

$ 4.16K
$ 4.16K$ 4.16K

16.08M
16.08M 16.08M

什么是Modefi (MOD)

Modefi provides a truly decentralized, secure and precise Oracle Solutions Platform.

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Modefi (MOD) 资源

官网

大家还在问：关于 Modefi (MOD) 的其他问题

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MOD 兑换为当地货币

1 MOD 兑换 AUD
A$0.007733232
1 MOD 兑换 GBP
0.003866616
1 MOD 兑换 EUR
0.0046399392
1 MOD 兑换 USD
$0.00483327
1 MOD 兑换 MYR
RM0.0216047169
1 MOD 兑换 TRY
0.1706627637
1 MOD 兑换 JPY
¥0.7594517151
1 MOD 兑换 RUB
0.538909605
1 MOD 兑换 INR
0.4144045698
1 MOD 兑换 IDR
Rp77.9559568281
1 MOD 兑换 PHP
0.2799913311
1 MOD 兑换 EGP
￡E.0.2452884525
1 MOD 兑换 BRL
R$0.0298696086
1 MOD 兑换 CAD
C$0.0069599088
1 MOD 兑换 BDT
0.577575765
1 MOD 兑换 NGN
7.4818052946
1 MOD 兑换 UAH
0.2032873362
1 MOD 兑换 VES
Bs0.24649677
1 MOD 兑换 PKR
Rs1.3463073585
1 MOD 兑换 KZT
2.5371284211
1 MOD 兑换 THB
฿0.1656361629
1 MOD 兑换 TWD
NT$0.1589662503
1 MOD 兑换 CHF
Fr0.004349943
1 MOD 兑换 HKD
HK$0.0375545079
1 MOD 兑换 MAD
.د.م0.048816027