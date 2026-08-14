KRWQ 今日价格

KRWQ (KRWQ) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 KRWQ 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KRWQ。

KRWQ 目前市值在 $ 1,092,959 排名第 #-，流通供应量为 1.60B KRWQ。过去 24 小时内，KRWQ 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KRWQ 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 -0.03%。过去一天，总交易量达到 $ 31.52K。

KRWQ（KRWQ）市场信息

市值 $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M 成交量（24H） $ 31.52K$ 31.52K $ 31.52K 完全稀释市值 $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M 流通量 1.60B 1.60B 1.60B 总供应量 1,604,082,737.732445 1,604,082,737.732445 1,604,082,737.732445

KRWQ 的当前市值为 $ 1.09M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 31.52K。KRWQ 的流通量为 1.60B，总供应量是 1604082737.732445，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.09M。