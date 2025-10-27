Helix（HELIX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00005841 24H最高价 $ 0.00009577 历史最高 $ 0.000678 最低价 $ 0.00005636 涨跌幅（1H） -1.74% 涨跌幅（1D） +44.75% 漲跌幅（7D） +45.69%

Helix（HELIX）当前实时价格为 $0.00008465。过去 24 小时内，HELIX 的交易价格在 $ 0.00005841 至 $ 0.00009577 之间波动，市场活跃度显著。HELIX 的历史最高价为 $ 0.000678，历史最低价为 $ 0.00005636。

从短期表现来看，HELIX 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.74%，过去 24 小时内变动为 +44.75%，过去 7 天内累计变动为 +45.69%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Helix（HELIX）市场信息

市值 $ 84.62K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 84.62K 流通量 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0

Helix 的当前市值为 $ 84.62K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HELIX 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 84.62K。