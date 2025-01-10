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Hades 价格 (HADES)

USD

Hades (HADES) 实时价格图表

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-2.60%(1D)

今天 Hades (HADES) 的价格

今天 Hades (HADES) 的实时价格为 0.052232 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HADES 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hades 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.35K USD
- Hades 当天价格变化为 -2.64%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Hades (HADES) 价格表现 USD

今天内，Hades 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00141781424370848
在过去30天内，Hades 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0160755366
在过去60天内，Hades 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0111730097
在过去90天内，Hades 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01081341225014869

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00141781424370848-2.64%
30天$ -0.0160755366-30.77%
60天$ -0.0111730097-21.39%
90天$ +0.01081341225014869+26.11%

Hades (HADES) 价格分析

Hades 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.051787
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$ 0.06647
$ 0.06647$ 0.06647

$ 9.67
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+0.46%

-2.64%

-30.43%

Hades (HADES) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 4.35K
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什么是Hades (HADES)

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Hades (HADES) 资源

官网

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HADES 兑换为当地货币

1 HADES 兑换 AUD
A$0.08461584
1 HADES 兑换 GBP
0.04230792
1 HADES 兑换 EUR
0.05066504
1 HADES 兑换 USD
$0.052232
1 HADES 兑换 MYR
RM0.23452168
1 HADES 兑换 TRY
1.8490128
1 HADES 兑换 JPY
¥8.26414704
1 HADES 兑换 RUB
5.340722
1 HADES 兑换 INR
4.49613056
1 HADES 兑换 IDR
Rp842.45149496
1 HADES 兑换 PHP
3.06131752
1 HADES 兑换 EGP
￡E.2.64084992
1 HADES 兑换 BRL
R$0.3186152
1 HADES 兑换 CAD
C$0.07469176
1 HADES 兑换 BDT
6.37125936
1 HADES 兑换 NGN
80.97944816
1 HADES 兑换 UAH
2.20836896
1 HADES 兑换 VES
Bs2.768296
1 HADES 兑换 PKR
Rs14.54504504
1 HADES 兑换 KZT
27.5628264
1 HADES 兑换 THB
฿1.8124504
1 HADES 兑换 TWD
NT$1.72522296
1 HADES 兑换 CHF
Fr0.04753112
1 HADES 兑换 HKD
HK$0.40636496
1 HADES 兑换 MAD
.د.م0.52440928