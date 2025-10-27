Emerge（EMERGE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.52% 涨跌幅（1D） +42.05% 漲跌幅（7D） +26.79% 漲跌幅（7D） +26.79%

Emerge（EMERGE）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，EMERGE 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。EMERGE 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，EMERGE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.52%，过去 24 小时内变动为 +42.05%，过去 7 天内累计变动为 +26.79%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Emerge（EMERGE）市场信息

市值 $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M 流通量 94.77B 94.77B 94.77B 总供应量 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Emerge 的当前市值为 $ 1.24M, 它过去 24 小时的交易量为 --。EMERGE 的流通量为 94.77B，总供应量是 99999999999.99998，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.31M。