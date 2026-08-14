NEXST 今日价格

NEXST (NXT) 今日实时价格为 $ 0.10407，过去 24 小时内变化了 0.61%。当前 NXT 兑 USD 的汇率为 $ 0.10407 每 NXT。

NEXST 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- NXT。过去 24 小时内，NXT 的交易价格在 $ 0.09576（低点）和 $ 0.10639（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，NXT 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +6.93%。过去一天，总交易量达到 $ 262.38K。

NEXST（NXT）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 262.38K$ 262.38K $ 262.38K 完全稀释市值 $ 62.44M$ 62.44M $ 62.44M 流通量 ---- -- 总供应量 600,000,000 600,000,000 600,000,000 所属公链 BSC

NEXST 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 262.38K。NXT 的流通量为 --，总供应量是 600000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 62.44M。