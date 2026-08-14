DogeVerse 今日价格

DogeVerse (DOGEVERSE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.74%。当前 DOGEVERSE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DOGEVERSE。

DogeVerse 目前市值在 $ 292,365 排名第 #-，流通供应量为 200.00B DOGEVERSE。过去 24 小时内，DOGEVERSE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DOGEVERSE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -5.05%。过去一天，总交易量达到 --。

DogeVerse（DOGEVERSE）市场信息

市值 $ 292.37K$ 292.37K $ 292.37K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 292.37K$ 292.37K $ 292.37K 流通量 200.00B 200.00B 200.00B 总供应量 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0

DogeVerse 的当前市值为 $ 292.37K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DOGEVERSE 的流通量为 200.00B，总供应量是 200000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 292.37K。