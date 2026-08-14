DATA BEAR 今日价格

DATA BEAR (DATABEAR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.57%。当前 DATABEAR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DATABEAR。

DATA BEAR 目前市值在 $ 37,553 排名第 #-，流通供应量为 861.87M DATABEAR。过去 24 小时内，DATABEAR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00260688，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DATABEAR 在过去一小时内波动了 -3.36%，过去7 天内波动了 -6.49%。过去一天，总交易量达到 --。

DATA BEAR（DATABEAR）市场信息

市值 $ 37.55K$ 37.55K $ 37.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 43.57K$ 43.57K $ 43.57K 流通量 861.87M 861.87M 861.87M 总供应量 861,868,922.1889534 861,868,922.1889534 861,868,922.1889534

DATA BEAR 的当前市值为 $ 37.55K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DATABEAR 的流通量为 861.87M，总供应量是 861868922.1889534，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 43.57K。