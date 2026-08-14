PermawebDAO 今日价格

PermawebDAO (PERM) 今日实时价格为 $ 0.000056，过去 24 小时内变化了 30.23%。当前 PERM 兑 USD 的汇率为 $ 0.000056 每 PERM。

PermawebDAO 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- PERM。过去 24 小时内，PERM 的交易价格在 $ 0.000039（低点）和 $ 0.000078（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，PERM 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -39.14%。过去一天，总交易量达到 $ 1.29K。

PermawebDAO（PERM）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 1.29K$ 1.29K $ 1.29K 完全稀释市值 $ 5.60K$ 5.60K $ 5.60K 流通量 ---- -- 总供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 所属公链 BSC

PermawebDAO 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.29K。PERM 的流通量为 --，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.60K。