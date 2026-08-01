Juggernaut 今日价格

Juggernaut (JGN) 今日实时价格为 $ 0.00160141，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 JGN 兑 USD 的汇率为 $ 0.00160141 每 JGN。

Juggernaut 目前市值在 $ 240,211 排名第 #-，流通供应量为 100.21M JGN。过去 24 小时内，JGN 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5.83，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，JGN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -5.26%。过去一天，总交易量达到 $ 8.03。

Juggernaut（JGN）市场信息

市值 $ 240.21K$ 240.21K $ 240.21K 成交量（24H） $ 8.03$ 8.03 $ 8.03 完全稀释市值 $ 240.21K$ 240.21K $ 240.21K 流通量 100.21M 100.21M 100.21M 总供应量 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Juggernaut 的当前市值为 $ 240.21K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.03。JGN 的流通量为 100.21M，总供应量是 150000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 240.21K。