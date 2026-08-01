Hoodrat 今日价格

Hoodrat (HOODRAT) 今日实时价格为 $ 0.0038，过去 24 小时内变化了 24.70%。当前 HOODRAT 兑 USD 的汇率为 $ 0.0038 每 HOODRAT。

Hoodrat 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- HOODRAT。过去 24 小时内，HOODRAT 的交易价格在 $ 0.0024442（低点）和 $ 0.0045（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，HOODRAT 在过去一小时内波动了 +16.46%，过去7 天内波动了 +234.47%。过去一天，总交易量达到 $ 229.61K。

Hoodrat（HOODRAT）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 229.61K$ 229.61K $ 229.61K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 ROBINHOOD

Hoodrat 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 229.61K。HOODRAT 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。