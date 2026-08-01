Derive 今日价格

Derive (DRV) 今日实时价格为 $ 0.09499，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 DRV 兑 USD 的汇率为 $ 0.09499 每 DRV。

Derive 目前市值在 $ 70.06M 排名第 #268，流通供应量为 737.53M DRV。过去 24 小时内，DRV 的交易价格在 $ 0.09395（低点）和 $ 0.10013（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.559824069949719，而历史最低价为 $ 0.01222005074544384。

短期表现方面，DRV 在过去一小时内波动了 +0.32%，过去7 天内波动了 -2.51%。过去一天，总交易量达到 $ 54.14K。

Derive（DRV）市场信息

排名 No.268 市值 $ 70.06M$ 70.06M $ 70.06M 成交量（24H） $ 54.14K$ 54.14K $ 54.14K 完全稀释市值 $ 142.49M$ 142.49M $ 142.49M 流通量 737.53M 737.53M 737.53M 最大供应量 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 总供应量 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 流通率 49.16% 所属公链 ETH

Derive 的当前市值为 $ 70.06M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.14K。DRV 的流通量为 737.53M，总供应量是 1500000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 142.49M。