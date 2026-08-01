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Derive 当前实时价格为 0.09499 USD。DRV 市值为 70,057,944.58817 USD。追踪Malaysia的 DRV 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Derive 当前实时价格为 0.09499 USD。DRV 市值为 70,057,944.58817 USD。追踪Malaysia的 DRV 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Derive实时价格 (DRV)

1 DRV 兑换为 USD 的实时价格：

$0.09496
$0.09496$0.09496
-0.04%1D
USD
Derive (DRV) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 02:37:35 (UTC+8)

Derive 今日价格

Derive (DRV) 今日实时价格为 $ 0.09499，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 DRV 兑 USD 的汇率为 $ 0.09499 每 DRV。

Derive 目前市值在 $ 70.06M 排名第 #268，流通供应量为 737.53M DRV。过去 24 小时内，DRV 的交易价格在 $ 0.09395（低点）和 $ 0.10013（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.559824069949719，而历史最低价为 $ 0.01222005074544384

短期表现方面，DRV 在过去一小时内波动了 +0.32%，过去7 天内波动了 -2.51%。过去一天，总交易量达到 $ 54.14K

Derive（DRV）市场信息

No.268

$ 70.06M
$ 70.06M$ 70.06M

$ 54.14K
$ 54.14K$ 54.14K

$ 142.49M
$ 142.49M$ 142.49M

737.53M
737.53M 737.53M

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

49.16%

ETH

Derive 的当前市值为 $ 70.06M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.14K。DRV 的流通量为 737.53M，总供应量是 1500000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 142.49M

Derive 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.09395
$ 0.09395$ 0.09395
24H最低价
$ 0.10013
$ 0.10013$ 0.10013
24H最高价

$ 0.09395
$ 0.09395$ 0.09395

$ 0.10013
$ 0.10013$ 0.10013

$ 0.559824069949719
$ 0.559824069949719$ 0.559824069949719

$ 0.01222005074544384
$ 0.01222005074544384$ 0.01222005074544384

+0.32%

-0.04%

-2.51%

-2.51%

Derive（DRV）价格历史 USD

跟踪 Derive 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000038-0.04%
30天$ -0.05711-37.55%
60天$ +0.05499+137.47%
90天$ +0.05499+137.47%
Derive 今日价格变化

今天，DRV 记录了 $ -0.000038 (-0.04%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Derive 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.05711 (-37.55%)，显示了该代币在短期内的表现。

Derive 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，DRV 的变化为 $ +0.05499 (+137.47%)，从而更广泛地了解其表现。

Derive 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.05499 (+137.47%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Derive（DRV）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Derive 价格历史页面

Derive 分析

本分析利用人工智能模型评估 Derive 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Derive 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 DRV 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 45% | 看跌 55%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点现价 < S2位于 S2 下方比近期“最便宜”区间还便宜，处于低位地带。
BOLL (20,2)价格 < 下轨触及或突破下轨进入“便宜”区，波动放大。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。
EMA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。

DRV_USDT在4h周期运行于0.09508，位于S2枢纽点0.0951下方。价格处于中枢0.0966与S2构成的低位区间。短期均线组呈现买入信号。长期趋势结构维持中性偏空排列。 MACD指标录得死叉形态。快慢线动能出现分层背离。RSI处于中性区域。KDJ与StochRSI数值未显示极端超买或超卖状态。布林带开口收窄。波动率呈现压缩特征。多空双方在当前价位附近交投均衡。动能并未向单一方向集中释放。 上方近端参考位为S1枢纽点0.0956。该价位距离现价约0.5%。中枢阻力位0.0966位于上方1.6%处。R1阻力位0.0971构成远端参考。下方S2支撑位0.0951紧贴现价。R2阻力位0.0981为更高层级参考点。关键流动性集中在0.0951至0.0966区间。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

Derive 的价格预测

Derive（DRV）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，DRV 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Derive (DRV) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Derive 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Derive 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Derive 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 DRV 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Derive

准备好开始使用 Derive 了吗？在 MEXC 购买 DRV 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Derive 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Derive (DRV) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Derive 将立即存入您的钱包。
Derive (DRV) 购买教程

Derive 能做什么？

拥有 Derive 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Derive (DRV) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)

查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Derive (DRV)

Derive Protocol 是构建于 Derive Chain（OP Stack）上的无需许可、自托管结算层，支持期权、永续合约及现货交易。Derive Exchange 则是交易撮合平台与用户界面，负责将交易路由至 Derive Protocol 并完成结算。

Derive资源

要更深入地了解 Derive，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Derive网站
区块查询

类别 :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemBase Native

人们还问：关于Derive的其他问题

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Derive（DRV）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
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02-04 00:48:00行业动态
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01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 Derive 的更多信息

DRVUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 DRV。在 MEXC 上探索 DRVUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Derive (DRV) 市场

探索现货和合约市场，查看 Derive 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
DRV/USDT
$0.09502
$0.09502$0.09502
-0.02%
564.28K (USDT)

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$0.01657$0.01657

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$0.2301$0.2301

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DAPPOS

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$0.27778$0.27778

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TOFU Story

TOFU Story

TOFU

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Isekai Blade

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Epic Chain

EPIC

$0.3522
$0.3522$0.3522

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Tutorial

TUT

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$0.042091$0.042091

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Ether.Fi Foundation

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$0.4215
$0.4215$0.4215

+5.34%

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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