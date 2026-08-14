WISHBONE 今日价格

WISHBONE (WISHBONE) 今日实时价格为 $ 0.002189，过去 24 小时内变化了 19.58%。当前 WISHBONE 兑 USD 的汇率为 $ 0.002189 每 WISHBONE。

WISHBONE 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- WISHBONE。过去 24 小时内，WISHBONE 的交易价格在 $ 0.002088（低点）和 $ 0.003071（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，WISHBONE 在过去一小时内波动了 -4.37%，过去7 天内波动了 +5.69%。过去一天，总交易量达到 $ 80.46K。

WISHBONE（WISHBONE）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 80.46K$ 80.46K $ 80.46K 完全稀释市值 $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 ROBINHOOD

WISHBONE 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 80.46K。WISHBONE 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.19M。