WISHBONE实时价格 (WISHBONE)
WISHBONE (WISHBONE) 今日实时价格为 $ 0.002189，过去 24 小时内变化了 19.58%。当前 WISHBONE 兑 USD 的汇率为 $ 0.002189 每 WISHBONE。
WISHBONE 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- WISHBONE。过去 24 小时内，WISHBONE 的交易价格在 $ 0.002088（低点）和 $ 0.003071（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。
短期表现方面，WISHBONE 在过去一小时内波动了 -4.37%，过去7 天内波动了 +5.69%。过去一天，总交易量达到 $ 80.46K。
ROBINHOOD
WISHBONE 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 80.46K。WISHBONE 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.19M。
-4.37%
-19.58%
+5.69%
+5.69%
跟踪 WISHBONE 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00053296
|-19.58%
|30天
|$ -0.003836
|-63.67%
|60天
|$ +0.000189
|+9.45%
|90天
|$ +0.000189
|+9.45%
今天，WISHBONE 记录了 $ -0.00053296 (-19.58%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.003836 (-63.67%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，WISHBONE 的变化为 $ +0.000189 (+9.45%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.000189 (+9.45%)，从而深入了解了代币的长期走势。
想解锁 WISHBONE（WISHBONE）的全部历史价格和价格走势吗？
立即查看 WISHBONE 价格历史页面
本分析利用人工智能模型评估 WISHBONE 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 WISHBONE 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 45% | 看跌 55%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|金叉
|K > D
|短线动能回暖，温度上升。
|StochRSI
|20‑80
|中性区
|正常节奏，无极端信号。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空头动能抬头。
|枢纽点
|S1 ≤ 现价 < 中枢
|位于 S1‑中枢间
|刚离开中枢，偏中下位置。
|BOLL (20,2)
|下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨
|下轨与中轨间
|偏弱，但未极端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|处于正常区间，仍有空间。
|MA 组
|1‑2 买
|20‑40% 卖出
|多数均线向下，顺排偏空。
|EMA 组
|0 买
|0‑20% 卖出
|均线全面下排，短期显著低于长期。
WISHBONE_USDT在4h周期运行于0.002569，紧邻中枢枢纽0.002573下方。价格处于S1与R1构成的震荡区间核心区域。短期均线组呈现买入信号，长期EMA维持中性偏多排列。MACD指标形成死叉结构，动能方向出现分歧。RSI读数位于中性区域，未显现超买或超卖极端状态。波动率维持在常规水平，布林带开口收窄。近端阻力位于0.00292，距离现价约13.6%。上方远端参考位为0.0032，距离现价约24.5%。近端支撑位于0.002293，距离现价约10.7%。下方远端参考位为0.001946，距离现价约24.2%。价格在中枢附近徘徊，多空双方在此位置争夺控制权。技术指标信号不一致，市场缺乏明确单边驱动力量。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，WISHBONE 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
准备好开始使用 WISHBONE 了吗？在 MEXC 购买 WISHBONE 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 WISHBONE 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 WISHBONE (WISHBONE) 购买之旅。
拥有 WISHBONE 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。
在 MEXC 上购买 WISHBONE (WISHBONE) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。
查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費
除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！
WISHBONE 是一种迷因币。
要更深入地了解 WISHBONE，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
|时间 (UTC+8)
|类型
|资讯
|02-11 14:20:00
|行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
|02-10 18:39:21
|链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
|02-04 11:04:00
|行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
|02-04 00:48:00
|行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
|02-01 01:12:00
|行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
|01-28 07:44:00
|行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹
使用杠杆做多或做空 WISHBONE。在 MEXC 上探索 WISHBONEUSDT 合约交易，把握市场波动机会。
探索现货和合约市场，查看 WISHBONE 的实时价格、交易量，并直接进行交易。
MEXC 上提供市场数据的顶级加密货币
目前热门备受市场关注的加密货币
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。