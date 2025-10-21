Velvet（VELVET）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.20172 $ 0.20172 $ 0.20172 24H最低价 $ 0.20755 $ 0.20755 $ 0.20755 24H最高价 24H最低价 $ 0.20172$ 0.20172 $ 0.20172 24H最高价 $ 0.20755$ 0.20755 $ 0.20755 历史最高 $ 0.31715699544548037$ 0.31715699544548037 $ 0.31715699544548037 最低价 $ 0.032064654757022706$ 0.032064654757022706 $ 0.032064654757022706 涨跌幅（1H） -0.31% 涨跌幅（1D） -0.13% 漲跌幅（7D） -3.91% 漲跌幅（7D） -3.91%

Velvet（VELVET）当前实时价格为 $ 0.2045。过去 24 小时内，VELVET 的交易价格在 $ 0.20172 至 $ 0.20755 之间波动，市场活跃度显著。VELVET 的历史最高价为 $ 0.31715699544548037，历史最低价为 $ 0.032064654757022706。

从短期表现来看，VELVET 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.31%，过去 24 小时内变动为 -0.13%，过去 7 天内累计变动为 -3.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Velvet（VELVET）市场信息

排名 No.895 市值 $ 18.62M$ 18.62M $ 18.62M 成交量（24H） $ 67.04K$ 67.04K $ 67.04K 完全稀释市值 $ 204.50M$ 204.50M $ 204.50M 流通量 91.05M 91.05M 91.05M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 9.10% 所属公链 BSC

Velvet 的当前市值为 $ 18.62M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 67.04K。VELVET 的流通量为 91.05M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 204.50M。