Captain Kuma（KUMA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00685342 $ 0.00685342 $ 0.00685342 24H最低价 $ 0.0076303 $ 0.0076303 $ 0.0076303 24H最高价 24H最低价 $ 0.00685342$ 0.00685342 $ 0.00685342 24H最高价 $ 0.0076303$ 0.0076303 $ 0.0076303 历史最高 $ 0.01017393$ 0.01017393 $ 0.01017393 最低价 $ 0.0060112$ 0.0060112 $ 0.0060112 涨跌幅（1H） -1.66% 涨跌幅（1D） +8.29% 漲跌幅（7D） +4.96% 漲跌幅（7D） +4.96%

Captain Kuma（KUMA）当前实时价格为 $0.00747454。过去 24 小时内，KUMA 的交易价格在 $ 0.00685342 至 $ 0.0076303 之间波动，市场活跃度显著。KUMA 的历史最高价为 $ 0.01017393，历史最低价为 $ 0.0060112。

从短期表现来看，KUMA 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.66%，过去 24 小时内变动为 +8.29%，过去 7 天内累计变动为 +4.96%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Captain Kuma（KUMA）市场信息

市值 $ 6.73M$ 6.73M $ 6.73M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 6.73M$ 6.73M $ 6.73M 流通量 899.99M 899.99M 899.99M 总供应量 899,994,370.0469234 899,994,370.0469234 899,994,370.0469234

Captain Kuma 的当前市值为 $ 6.73M, 它过去 24 小时的交易量为 --。KUMA 的流通量为 899.99M，总供应量是 899994370.0469234，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.73M。