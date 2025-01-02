Brett 价格 (BRETT)
今天 Brett (BRETT) 的实时价格为 0.136245 USD。目前其市值为 $ 1.35B USD。BRETT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Brett 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 77.40M USD
- Brett 当天价格变化为 +19.64%
- 其循环供应量为 9.91B USD
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今天内，Brett 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02236378。
在过去30天内，Brett 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0389153459。
在过去60天内，Brett 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0938735679。
在过去90天内，Brett 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.05489456608334039。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02236378
|+19.64%
|30天
|$ -0.0389153459
|-28.56%
|60天
|$ +0.0938735679
|+68.90%
|90天
|$ +0.05489456608334039
|+67.48%
Brett 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.79%
+19.64%
+6.85%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BRETT the dancer, gamer, and cultural icon of BASE chain (some like to call me the PEPE of BASE).
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|1 BRETT 兑换 AUD
A$0.217992
|1 BRETT 兑换 GBP
￡0.108996
|1 BRETT 兑换 EUR
€0.1307952
|1 BRETT 兑换 USD
$0.136245
|1 BRETT 兑换 MYR
RM0.60901515
|1 BRETT 兑换 TRY
₺4.81081095
|1 BRETT 兑换 JPY
¥21.3604911
|1 BRETT 兑换 RUB
₽14.98558755
|1 BRETT 兑换 INR
₹11.68300875
|1 BRETT 兑换 IDR
Rp2,197.49969235
|1 BRETT 兑换 PHP
₱7.88177325
|1 BRETT 兑换 EGP
￡E.6.9185211
|1 BRETT 兑换 BRL
R$0.8637933
|1 BRETT 兑换 CAD
C$0.1961928
|1 BRETT 兑换 BDT
৳16.2812775
|1 BRETT 兑换 NGN
₦210.9045351
|1 BRETT 兑换 UAH
₴5.7304647
|1 BRETT 兑换 VES
Bs6.948495
|1 BRETT 兑换 PKR
Rs37.95104475
|1 BRETT 兑换 KZT
₸71.51908785
|1 BRETT 兑换 THB
฿4.66911615
|1 BRETT 兑换 TWD
NT$4.47837315
|1 BRETT 兑换 CHF
Fr0.1226205
|1 BRETT 兑换 HKD
HK$1.05862365
|1 BRETT 兑换 MAD
.د.م1.3760745