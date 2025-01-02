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Brett 价格 (BRETT)

USD

Brett (BRETT) 实时价格图表

$0.136245
$0.136245$0.136245
+19.60%(1D)

今天 Brett (BRETT) 的价格

今天 Brett (BRETT) 的实时价格为 0.136245 USD。目前其市值为 $ 1.35B USD。BRETT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Brett 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 77.40M USD
- Brett 当天价格变化为 +19.64%
- 其循环供应量为 9.91B USD

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Brett (BRETT) 价格表现 USD

今天内，Brett 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02236378
在过去30天内，Brett 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0389153459
在过去60天内，Brett 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0938735679
在过去90天内，Brett 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.05489456608334039

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.02236378+19.64%
30天$ -0.0389153459-28.56%
60天$ +0.0938735679+68.90%
90天$ +0.05489456608334039+67.48%

Brett (BRETT) 价格分析

Brett 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.113881
$ 0.113881$ 0.113881

$ 0.135862
$ 0.135862$ 0.135862

$ 0.234204
$ 0.234204$ 0.234204

+0.79%

+19.64%

+6.85%

Brett (BRETT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.35B
$ 1.35B$ 1.35B

$ 77.40M
$ 77.40M$ 77.40M

9.91B
9.91B 9.91B

什么是Brett (BRETT)

BRETT the dancer, gamer, and cultural icon of BASE chain (some like to call me the PEPE of BASE).

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Brett (BRETT) 资源

官网

大家还在问：关于 Brett (BRETT) 的其他问题

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BRETT 兑换为当地货币

1 BRETT 兑换 AUD
A$0.217992
1 BRETT 兑换 GBP
0.108996
1 BRETT 兑换 EUR
0.1307952
1 BRETT 兑换 USD
$0.136245
1 BRETT 兑换 MYR
RM0.60901515
1 BRETT 兑换 TRY
4.81081095
1 BRETT 兑换 JPY
¥21.3604911
1 BRETT 兑换 RUB
14.98558755
1 BRETT 兑换 INR
11.68300875
1 BRETT 兑换 IDR
Rp2,197.49969235
1 BRETT 兑换 PHP
7.88177325
1 BRETT 兑换 EGP
￡E.6.9185211
1 BRETT 兑换 BRL
R$0.8637933
1 BRETT 兑换 CAD
C$0.1961928
1 BRETT 兑换 BDT
16.2812775
1 BRETT 兑换 NGN
210.9045351
1 BRETT 兑换 UAH
5.7304647
1 BRETT 兑换 VES
Bs6.948495
1 BRETT 兑换 PKR
Rs37.95104475
1 BRETT 兑换 KZT
71.51908785
1 BRETT 兑换 THB
฿4.66911615
1 BRETT 兑换 TWD
NT$4.47837315
1 BRETT 兑换 CHF
Fr0.1226205
1 BRETT 兑换 HKD
HK$1.05862365
1 BRETT 兑换 MAD
.د.م1.3760745