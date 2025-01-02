Brain Worms 价格 (BWORM)
今天 Brain Worms (BWORM) 的实时价格为 247.69 USD。目前其市值为 $ 730.72K USD。BWORM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Brain Worms 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 27.25K USD
- Brain Worms 当天价格变化为 +36.42%
- 其循环供应量为 2.95K USD
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今天内，Brain Worms 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +66.13。
在过去30天内，Brain Worms 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -20.1927786360。
在过去60天内，Brain Worms 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +699.4833714750。
在过去90天内，Brain Worms 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +202.82864759689772。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +66.13
|+36.42%
|30天
|$ -20.1927786360
|-8.15%
|60天
|$ +699.4833714750
|+282.40%
|90天
|$ +202.82864759689772
|+452.12%
Brain Worms 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+4.19%
+36.42%
+5.84%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Brain Worms is an onchain game built on Base, the L2 on Ethereum. It's an ERC-404 token
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|1 BWORM 兑换 AUD
A$396.304
|1 BWORM 兑换 GBP
￡198.152
|1 BWORM 兑换 EUR
€237.7824
|1 BWORM 兑换 USD
$247.69
|1 BWORM 兑换 MYR
RM1,107.1743
|1 BWORM 兑换 TRY
₺8,745.9339
|1 BWORM 兑换 JPY
¥38,832.8382
|1 BWORM 兑换 RUB
₽27,243.4231
|1 BWORM 兑换 INR
₹21,239.4175
|1 BWORM 兑换 IDR
Rp3,994,999.4407
|1 BWORM 兑换 PHP
₱14,328.8665
|1 BWORM 兑换 EGP
￡E.12,577.6982
|1 BWORM 兑换 BRL
R$1,570.3546
|1 BWORM 兑换 CAD
C$356.6736
|1 BWORM 兑换 BDT
৳29,598.955
|1 BWORM 兑换 NGN
₦383,419.1662
|1 BWORM 兑换 UAH
₴10,417.8414
|1 BWORM 兑换 VES
Bs12,632.19
|1 BWORM 兑换 PKR
Rs68,994.0495
|1 BWORM 兑换 KZT
₸130,019.9117
|1 BWORM 兑换 THB
฿8,488.3363
|1 BWORM 兑换 TWD
NT$8,141.5703
|1 BWORM 兑换 CHF
Fr222.921
|1 BWORM 兑换 HKD
HK$1,924.5513
|1 BWORM 兑换 MAD
.د.م2,501.669