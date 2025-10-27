BitcoinZK（ZYRA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.070552 24H最高价 $ 0.080798 历史最高 $ 0.167321 最低价 $ 0.056991 涨跌幅（1H） -0.53% 涨跌幅（1D） +7.13% 漲跌幅（7D） -28.55%

BitcoinZK（ZYRA）当前实时价格为 $0.075606。过去 24 小时内，ZYRA 的交易价格在 $ 0.070552 至 $ 0.080798 之间波动，市场活跃度显著。ZYRA 的历史最高价为 $ 0.167321，历史最低价为 $ 0.056991。

从短期表现来看，ZYRA 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.53%，过去 24 小时内变动为 +7.13%，过去 7 天内累计变动为 -28.55%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BitcoinZK（ZYRA）市场信息

市值 $ 18.92M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 75.68M 流通量 250.00M 总供应量 1,000,000,000.0

BitcoinZK 的当前市值为 $ 18.92M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ZYRA 的流通量为 250.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 75.68M。