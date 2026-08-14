BFIC Coin 今日价格

BFIC Coin (BFIC) 今日实时价格为 $ 0.238271，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BFIC 兑 USD 的汇率为 $ 0.238271 每 BFIC。

BFIC Coin 目前市值在 $ 450,278 排名第 #-，流通供应量为 1.89M BFIC。过去 24 小时内，BFIC 的交易价格在 $ 0.23824（低点）和 $ 0.238471（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 50.26，而历史最低价为 $ 0.120209。

短期表现方面，BFIC 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2.68%。过去一天，总交易量达到 $ 2.00。

BFIC Coin（BFIC）市场信息

市值 $ 450.28K$ 450.28K $ 450.28K 成交量（24H） $ 2.00$ 2.00 $ 2.00 完全稀释市值 $ 5.00M$ 5.00M $ 5.00M 流通量 1.89M 1.89M 1.89M 总供应量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

BFIC Coin 的当前市值为 $ 450.28K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.00。BFIC 的流通量为 1.89M，总供应量是 21000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.00M。