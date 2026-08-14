Aimonica Brands 今日价格

Aimonica Brands (AIMONICA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.98%。当前 AIMONICA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AIMONICA。

Aimonica Brands 目前市值在 $ 38,124 排名第 #-，流通供应量为 999.89M AIMONICA。过去 24 小时内，AIMONICA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.091561，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AIMONICA 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 -0.58%。过去一天，总交易量达到 --。

Aimonica Brands（AIMONICA）市场信息

市值 $ 38.12K$ 38.12K $ 38.12K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 38.12K$ 38.12K $ 38.12K 流通量 999.89M 999.89M 999.89M 总供应量 999,889,370.331369 999,889,370.331369 999,889,370.331369

Aimonica Brands 的当前市值为 $ 38.12K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AIMONICA 的流通量为 999.89M，总供应量是 999889370.331369，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 38.12K。