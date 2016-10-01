Zcash (ZEC) 今日技术分析 Zcash 分析页面提供由人工智能生成的关于 ZEC 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Zcash 分析的信息。 注 册

Zcash (ZEC) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $491.2 -- -2.54% -11.46% -3.14%

Zcash 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Zcash 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 8 中立 3 买入 15 移动平均线 : 中立 卖出 6 中立 0 买入 8 技术指标 : 买入 卖出 2 中立 3 买入 7 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 490.8433 490.8166 R2 490.8166 490.7861 R1 490.7633 490.7672 PP 490.7366 490.7366 S1 490.6833 490.7061 S2 490.6566 490.6872 S3 490.6033 490.6566

Zcash 市场信号 当前净挂单量 -1.72M $14.36 M $16.08 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -1.73M 3日主动买入 $152.51 M 3日主动卖出 $154.24 M 7日主动买卖差额 1.97M 7日主动买入 $378.77 M 7日主动卖出 $376.81 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Zcash资金流向 净流入 ZECUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$1.84 M 489.31 2026-08-13 $1.98 M 487.98 2026-08-12 $1.42 M 485.96 2026-08-11 -$10.66 M 470.85 2026-08-10 -$3.18 M 501.77 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。