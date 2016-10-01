Zcash (ZEC) 今日技术分析
Zcash 分析页面提供由人工智能生成的关于 ZEC 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Zcash 分析的信息。
Zcash (ZEC) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$491.2
|--
|-2.54%
|-11.46%
|-3.14%
Zcash 技术指标
技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Zcash 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。
买入
卖出 8
中立 3
买入 15
|移动平均线:
|中立
|卖出 6
|中立 0
|买入 8
|技术指标:
|买入
|卖出 2
|中立 3
|买入 7
枢纽点
移动平均线
技术指标
名称
经典
斐波那契
R3
490.8433
490.8166
R2
490.8166
490.7861
R1
490.7633
490.7672
PP
490.7366
490.7366
S1
490.6833
490.7061
S2
490.6566
490.6872
S3
490.6033
490.6566
Zcash 市场信号
当前净挂单量
-1.72M
$14.36 M
$16.08 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
-1.73M
3日主动买入
$152.51 M
3日主动卖出
$154.24 M
7日主动买卖差额
1.97M
7日主动买入
$378.77 M
7日主动卖出
$376.81 M
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
Zcash资金流向
净流入ZECUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
|2026-08-14
|-$1.84 M
|489.31
|2026-08-13
|$1.98 M
|487.98
|2026-08-12
|$1.42 M
|485.96
|2026-08-11
|-$10.66 M
|470.85
|2026-08-10
|-$3.18 M
|501.77
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
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