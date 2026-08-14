Verge (XVG) 今日技术分析 Verge 分析页面提供由人工智能生成的关于 XVG 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Verge 分析的信息。 注 册

Verge (XVG) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.002085 -- +4.19% -1.47% -38.17%

Verge 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Verge 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 7 中立 2 买入 17 移动平均线 : 强烈买入 卖出 0 中立 1 买入 13 技术指标 : 卖出 卖出 7 中立 1 买入 4 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.002089 0.002089 R2 0.002089 0.002088 R1 0.002088 0.002088 PP 0.002088 0.002088 S1 0.002087 0.002087 S2 0.002087 0.002087 S3 0.002086 0.002087

Verge 市场信号 当前净挂单量 -1.56M $12.00 M $13.56 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.01M 3日主动买入 $0.04 M 3日主动卖出 $0.04 M 7日主动买卖差额 -0.02M 7日主动买入 $0.17 M 7日主动卖出 $0.19 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Verge资金流向 净流入 XVGUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.01 M 0.00 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 -$0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 2026-08-10 -$0.02 M 0.00 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Verge (XVG) 市场 探索现货和合约市场，查看 Verge 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 XVG / USDT $0.002085 $0.002085 $0.002085 -1.41% 30.55M (USDT) 去交易 XVG / USDC $0.00208 $0.00208 $0.00208 -1.65% 25.02M (USDT) 去交易