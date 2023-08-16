XVGUSDT -- 涨跌幅-- 指数价格-- 合理价格-- 资金费率 / 倒计时-- / -- XVGUSDT 最新价 -- -- 合理价格 -- 24h低 -- 24h高 -- 24h额 -- 24h量 -- 资金费率 / 倒计时 -- 当前仓位(--) 当前委托(--) 历史仓位 历史委托&成交 资金流水 资产 隐藏其他交易对 隐藏其他交易对 暂无数据 钱包余额： ‎ -- USDT 立即开单、跟单交易或网格交易 跟单交易 网格交易 图表 交易规则 图表 分析 交易规则 风险限制 1秒 1分钟 5分钟 15分钟 1小时 4小时 1日 最新价 基础版 TradingView 深度图 基础版 TradingView 深度图 委托订单 最新成交 委托订单 -- 价格 ( USDT ) 数量 ( -- ) 总量 ( -- ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 均价 ≈ 0 数量 0 总量 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 均价 ≈ 0 数量 0 总量 0 -- 买 -- 卖 最新成交 价格 ( USDT ) 数量 ( -- ) 时间 -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- 全部 冲高回落 探底回升 新高 新低 涨 跌 放量涨 放量跌 币对 24 小时涨跌/状态 暂无数据 开仓 平仓 开仓 平仓 逐仓 1X S 限价 市价 计划委托 可用 ‎ -- 数量 (--) 0% 25% 50% 75% 100% 买入 ‎ 0 -- 卖出 ‎ 0 -- 可开多 0 -- 可开空 0 -- 开多 开空 保证金 ‎ 0 USDT 保证金 ‎ 0 USDT 注册登录 限价 市价 计划委托 逐仓 1X S 可用 ‎ -- 数量 (--) 0% 25% 50% 75% 100% 买入 ‎ 0 -- 可开多 ‎ 0 -- 开多 保证金 ‎ 0 USDT 注册登录 数量 (--) 0% 25% 50% 75% 100% 卖出 ‎ 0 -- 可开空 ‎ 0 -- 开空 保证金 ‎ 0 USDT 注册登录 费率 Maker - / Taker - 资产 充 值 划 转 未实现盈亏 ‎ -

<p>1)您确认并同意，MEXC将不对以下任何情况造成的任何损失和损害负责：</p><article><p>a)利润损失，数据丢失，机会损失，无形损害，以及因不可抗力事件而產生的任何损害。</p><p>b)MEXC有合理理由相信，特定跟随者和特定交易可能存在重大违法或违约行為，包括但不限於：进行被禁止的交易活动（包括操纵或滥用交易活动）、在开户过程中提供了欺诈性的不正确信息、在其他方面存在恶意行為，等。</p><p>c)MEXC有合理理由认為您在本网站的行為涉嫌违法或不当。包括但不限於：进行被禁止的交易活动（包括操纵或滥用交易活动）、在开户过程中提供了欺诈性的不正确信息、在其他方面存在恶意行為，等。</p><p>d)通过本平台提供的服务购买或获取任何数据、信息或交易等而產生的费用和损失。</p><p>e)您对服务的误解，因您直接或间接参与服务和本协议而造成的任何部分或全部损失。</p></article><p>2)您确认并同意，存在与服务功能相关的风险，包括但不限於自动交易功能的风险，您的帐户可以在没有您手动干预的情况下开始和结束交易。</p><p>3)您瞭解并同意，MEXC将不保证您跟单交易的成功。处於以下原因，跟单交易有可能跟随失败，包括但不限於：不满足最小跟单金额、可用保证金不足、触发风控、或其他违反本协议或其他MEXC法律文书、或由本协议或其他MEXC法律文书约定的其它情形。</p><p>4)您确认并同意，如果服务出现延迟，将產生高额成本损失，并且服务可能会失败。</p><p>5)投资管理服务由您自行决定。请注意，如果您决定使用跟单特定交易员的服务和/或跟随特定的交易策略，您应考虑您的整体财务状况，包括财务规划，并瞭解使用服务功能极具投机性，您可能遭受的损失大於交易员。交易员的交易可能盈利也可能亏损。</p><p>6)此处提供的服务功能仅供您参考。如果您根据平台上提供的信息或通过服务功能获得的信息做出投资决定，您应自行承担风险。</p><p>7)在做出投资决定之前，您应进行独立的研究和判断。您应根据您的投资目标以及个人和财务状况，独立确定您的投资，策略或任何其他產品和服务是否符合您自己的需求。</p><p>8)对於使用服务功能自动执行操作所造成的损失，您应承担全部责任。</p><p>9)平台上的任何信息旨在為交易员和跟随者提供交易动态和信息服务。本平台不提供任何形式的投资建议，也不以任何形式暗示提供此类信息或功能。您应对通过本平台或服务功能收集的信息进行独立研究并做出独立的投资决策。</p><p>10)您同意并接受，这些是导致无法执行服务的原因，包括但不限於以下内容：</p><article><p>a)交易员的跟随者数量达到上限;</p><p>b)交易员已停止操作 ;</p><p>c)您当前的状态是交易员;</p><p>d)您的帐户中没有资產或资金; 和</p><p>e)交易员的委託订单限额达到上限。</p></article><p>我们将採取合理的措施来监测任何交易员在服务功能下的表现。我们保留暂停、停止或阻止任何交易员在服务功能下被跟随的权利。</p><p>MEXC明确保留在法律范围内对本协议进行最终解释的所有权利。</p>