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门罗币 (XMR) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $393.08 -- +6.24% +18.13% +3.15%

门罗币 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 门罗币 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 14 中立 3 买入 9 移动平均线 : 卖出 卖出 10 中立 0 买入 4 技术指标 : 中立 卖出 4 中立 3 买入 5 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 394.0999 394.08 R2 394.08 394.0685 R1 394.0699 394.0614 PP 394.0499 394.0499 S1 394.0399 394.0385 S2 394.0199 394.0314 S3 394.0099 394.0199

门罗币 市场信号 当前净挂单量 -0.10M $8.37 M $8.47 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.03M 3日主动买入 $4.81 M 3日主动卖出 $4.77 M 7日主动买卖差额 0.07M 7日主动买入 $13.70 M 7日主动卖出 $13.63 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 门罗币资金流向 净流入 XMRUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.60 M 396.77 2026-08-13 $1.35 M 399.43 2026-08-12 $1.42 M 399.10 2026-08-11 $1.25 M 388.48 2026-08-10 -$0.15 M 393.72 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 门罗币 (XMR) 市场 探索现货和合约市场，查看 门罗币 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 XMR / USDT $393.59 $393.59 $393.59 -1.47% 5.28K (USDT) 去交易 XMR / USDC $393.17 $393.17 $393.17 -1.55% 175.66 (USDT) 去交易