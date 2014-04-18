门罗币 (XMR) 今日技术分析
门罗币 分析页面提供由人工智能生成的关于 XMR 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 门罗币 分析的信息。
门罗币 (XMR) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$393.08
|--
|+6.24%
|+18.13%
|+3.15%
门罗币 技术指标
技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 门罗币 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。
卖出
卖出 14
中立 3
买入 9
|移动平均线:
|卖出
|卖出 10
|中立 0
|买入 4
|技术指标:
|中立
|卖出 4
|中立 3
|买入 5
枢纽点
移动平均线
技术指标
名称
经典
斐波那契
R3
394.0999
394.08
R2
394.08
394.0685
R1
394.0699
394.0614
PP
394.0499
394.0499
S1
394.0399
394.0385
S2
394.0199
394.0314
S3
394.0099
394.0199
门罗币 市场信号
当前净挂单量
-0.10M
$8.37 M
$8.47 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
0.03M
3日主动买入
$4.81 M
3日主动卖出
$4.77 M
7日主动买卖差额
0.07M
7日主动买入
$13.70 M
7日主动卖出
$13.63 M
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
门罗币资金流向
净流入XMRUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
|2026-08-14
|$0.60 M
|396.77
|2026-08-13
|$1.35 M
|399.43
|2026-08-12
|$1.42 M
|399.10
|2026-08-11
|$1.25 M
|388.48
|2026-08-10
|-$0.15 M
|393.72
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
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