Worldcoin (WLD) 今日技术分析 Worldcoin 分析页面提供由人工智能生成的关于 WLD 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Worldcoin 分析的信息。 注 册

Worldcoin (WLD) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.3407 -- +12.29% -17.83% +39.00%

Worldcoin 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Worldcoin 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 18 中立 1 买入 7 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 14 中立 0 买入 0 技术指标 : 买入 卖出 4 中立 1 买入 7 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.3414 0.3413 R2 0.3413 0.3411 R1 0.341 0.341 PP 0.3409 0.3409 S1 0.3406 0.3407 S2 0.3405 0.3406 S3 0.3402 0.3405

Worldcoin 市场信号 当前净挂单量 -1.67M $34.49 M $36.17 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.89M 3日主动买入 $40.10 M 3日主动卖出 $39.21 M 7日主动买卖差额 -0.18M 7日主动买入 $107.71 M 7日主动卖出 $107.88 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Worldcoin资金流向 净流入 WLDUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.14 M 0.34 2026-08-13 -$0.95 M 0.35 2026-08-12 $0.70 M 0.34 2026-08-11 -$1.21 M 0.33 2026-08-10 -$1.01 M 0.34 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Worldcoin (WLD) 市场 探索现货和合约市场，查看 Worldcoin 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 WLD / USDT $0.3407 $0.3407 $0.3407 -1.83% 1.33M (USDT) 去交易 WLD / USDC $0.3401 $0.3401 $0.3401 -1.79% 177.22K (USDT) 去交易