Avalanche (AVAX) 今日技术分析
Avalanche 分析页面提供由人工智能生成的关于 AVAX 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Avalanche 分析的信息。
Avalanche (AVAX) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$6.405
|--
|-1.12%
|-3.86%
|-32.90%
Avalanche 的 AI 每日分析
Avalanche 今日分析 2026-08-14
- 资金持续流出：AVAX过去6天中有5天呈现资金净流出，累计流出超200万USDT，显示主力资金在撤退，对币价形成压制。
- 合约持仓失衡：虽然全网多空持仓比约3.47:1显示散户看多，但菁英账户多空持仓比降至2.11:1，表明聪明钱正在反向减仓或对冲，预示回调风险。
- 技术面破位风险：日线KDJ指标死叉向下，且价格跌破20日均线（约6.48）支撑，短期趋势转弱，若无法快速收复，可能进一步下探。
Avalanche 昨日分析 2026-08-13
- 资金持续流出：过去7天资金净流出约337万USDT，且近3日连续流出，显示场内资金撤离意愿强烈，利空AVAX。
- 空头情绪主导：合约多空持仓人数比降至3.46，精英账户持仓比降至2.17，主动卖单在部分时段显著增加，市场做空力量占优，压制币价。
- 宏观利好未生效：尽管美国PPI数据低于预期强化降息预期，且AVAX链上稳定币供应增长，但币价未随大盘反弹，说明抛压较重，短期走势偏弱。
Avalanche 技术指标
技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Avalanche 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。
买入
卖出 9
中立 2
买入 15
|移动平均线:
|中立
|卖出 7
|中立 0
|买入 7
|技术指标:
|强烈买入
|卖出 2
|中立 2
|买入 8
枢纽点
移动平均线
技术指标
名称
经典
斐波那契
R3
6.4036
6.4023
R2
6.4023
6.4008
R1
6.3996
6.3998
PP
6.3983
6.3983
S1
6.3956
6.3968
S2
6.3943
6.3958
S3
6.3916
6.3943
Avalanche 市场信号
当前净挂单量
-10.07M
$33.74 M
$43.80 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
-1.70M
3日主动买入
$43.42 M
3日主动卖出
$45.12 M
7日主动买卖差额
-0.68M
7日主动买入
$116.93 M
7日主动卖出
$117.60 M
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
Avalanche资金流向
净流入AVAXUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
|2026-08-13
|$0.32 M
|6.41
|2026-08-12
|-$0.77 M
|6.38
|2026-08-11
|-$0.17 M
|6.22
|2026-08-10
|-$0.72 M
|6.49
|2026-08-09
|-$0.41 M
|6.55
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
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