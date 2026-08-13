Avalanche (AVAX) 今日技术分析 Avalanche 分析页面提供由人工智能生成的关于 AVAX 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Avalanche 分析的信息。 注 册

Avalanche (AVAX) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $6.405 -- -1.12% -3.86% -32.90%

Avalanche 的 AI 每日分析 AVAX 今日分析 AVAX 昨日分析 Avalanche 今日分析 2026-08-14 资金持续流出 ：AVAX过去6天中有5天呈现资金净流出，累计流出超200万USDT，显示主力资金在撤退，对币价形成压制。

：AVAX过去6天中有5天呈现资金净流出，累计流出超200万USDT，显示主力资金在撤退，对币价形成压制。 合约持仓失衡 ：虽然全网多空持仓比约3.47:1显示散户看多，但菁英账户多空持仓比降至2.11:1，表明聪明钱正在反向减仓或对冲，预示回调风险。

：虽然全网多空持仓比约3.47:1显示散户看多，但菁英账户多空持仓比降至2.11:1，表明聪明钱正在反向减仓或对冲，预示回调风险。 技术面破位风险：日线KDJ指标死叉向下，且价格跌破20日均线（约6.48）支撑，短期趋势转弱，若无法快速收复，可能进一步下探。 资金持续流出 ：AVAX过去6天中有5天呈现资金净流出，累计流出超200万USDT，显示主力资金在撤退，对币价形成压制。

：AVAX过去6天中有5天呈现资金净流出，累计流出超200万USDT，显示主力资金在撤退，对币价形成压制。 合约持仓失衡 ：虽然全网多空持仓比约3.47:1显示散户看多，但菁英账户多空持仓比降至2.11:1，表明聪明钱正在反向减仓或对冲，预示回调风险。

：虽然全网多空持仓比约3.47:1显示散户看多，但菁英账户多空持仓比降至2.11:1，表明聪明钱正在反向减仓或对冲，预示回调风险。 技术面破位风险：日线KDJ指标死叉向下，且价格跌破20日均线（约6.48）支撑，短期趋势转弱，若无法快速收复，可能进一步下探。 Avalanche 昨日分析 2026-08-13 资金持续流出 ：过去7天资金净流出约337万USDT，且近3日连续流出，显示场内资金撤离意愿强烈，利空AVAX。

：过去7天资金净流出约337万USDT，且近3日连续流出，显示场内资金撤离意愿强烈，利空AVAX。 空头情绪主导 ：合约多空持仓人数比降至3.46，精英账户持仓比降至2.17，主动卖单在部分时段显著增加，市场做空力量占优，压制币价。

：合约多空持仓人数比降至3.46，精英账户持仓比降至2.17，主动卖单在部分时段显著增加，市场做空力量占优，压制币价。 宏观利好未生效：尽管美国PPI数据低于预期强化降息预期，且AVAX链上稳定币供应增长，但币价未随大盘反弹，说明抛压较重，短期走势偏弱。 资金持续流出 ：过去7天资金净流出约337万USDT，且近3日连续流出，显示场内资金撤离意愿强烈，利空AVAX。

：过去7天资金净流出约337万USDT，且近3日连续流出，显示场内资金撤离意愿强烈，利空AVAX。 空头情绪主导 ：合约多空持仓人数比降至3.46，精英账户持仓比降至2.17，主动卖单在部分时段显著增加，市场做空力量占优，压制币价。

：合约多空持仓人数比降至3.46，精英账户持仓比降至2.17，主动卖单在部分时段显著增加，市场做空力量占优，压制币价。 宏观利好未生效：尽管美国PPI数据低于预期强化降息预期，且AVAX链上稳定币供应增长，但币价未随大盘反弹，说明抛压较重，短期走势偏弱。

Avalanche 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Avalanche 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 9 中立 2 买入 15 移动平均线 : 中立 卖出 7 中立 0 买入 7 技术指标 : 强烈买入 卖出 2 中立 2 买入 8 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 6.4036 6.4023 R2 6.4023 6.4008 R1 6.3996 6.3998 PP 6.3983 6.3983 S1 6.3956 6.3968 S2 6.3943 6.3958 S3 6.3916 6.3943

Avalanche 市场信号 当前净挂单量 -10.07M $33.74 M $43.80 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -1.70M 3日主动买入 $43.42 M 3日主动卖出 $45.12 M 7日主动买卖差额 -0.68M 7日主动买入 $116.93 M 7日主动卖出 $117.60 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Avalanche资金流向 净流入 AVAXUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-13 $0.32 M 6.41 2026-08-12 -$0.77 M 6.38 2026-08-11 -$0.17 M 6.22 2026-08-10 -$0.72 M 6.49 2026-08-09 -$0.41 M 6.55 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。