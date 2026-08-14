Programmable 今日价格

Programmable (V4) 今日实时价格为 $ 0.001706，过去 24 小时内变化了 5.96%。当前 V4 兑 USD 的汇率为 $ 0.001706 每 V4。

Programmable 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- V4。过去 24 小时内，V4 的交易价格在 $ 0.00151（低点）和 $ 0.001895（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，V4 在过去一小时内波动了 +1.54%，过去7 天内波动了 +14.95%。过去一天，总交易量达到 $ 56.64K。

Programmable（V4）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 56.64K$ 56.64K $ 56.64K 完全稀释市值 $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 ETH

Programmable 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.64K。V4 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.71M。