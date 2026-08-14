TOFU Story 今日价格

TOFU Story (TOFU) 今日实时价格为 $ 0.000276，过去 24 小时内变化了 39.60%。当前 TOFU 兑 USD 的汇率为 $ 0.000276 每 TOFU。

TOFU Story 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- TOFU。过去 24 小时内，TOFU 的交易价格在 $ 0.0001996（低点）和 $ 0.0004036（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，TOFU 在过去一小时内波动了 -0.11%，过去7 天内波动了 -79.42%。过去一天，总交易量达到 $ 775.98K。

TOFU Story（TOFU）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 775.98K$ 775.98K $ 775.98K 完全稀释市值 $ 138.00K$ 138.00K $ 138.00K 流通量 ---- -- 总供应量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 所属公链 BSC

TOFU Story 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 775.98K。TOFU 的流通量为 --，总供应量是 500000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 138.00K。