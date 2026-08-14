UnifAI 今日价格

UnifAI (UAI) 今日实时价格为 $ 0.2542，过去 24 小时内变化了 2.17%。当前 UAI 兑 USD 的汇率为 $ 0.2542 每 UAI。

UnifAI 目前市值在 $ 60.75M 排名第 #288，流通供应量为 239.00M UAI。过去 24 小时内，UAI 的交易价格在 $ 0.2461（低点）和 $ 0.2634（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.6119597737260863，而历史最低价为 $ 0.05181624964526384。

短期表现方面，UAI 在过去一小时内波动了 +0.27%，过去7 天内波动了 -5.54%。过去一天，总交易量达到 $ 113.93K。

UnifAI（UAI）市场信息

排名 No.288 市值 $ 60.75M$ 60.75M $ 60.75M 成交量（24H） $ 113.93K$ 113.93K $ 113.93K 完全稀释市值 $ 254.20M$ 254.20M $ 254.20M 流通量 239.00M 239.00M 239.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 23.90% 所属公链 BSC

UnifAI 的当前市值为 $ 60.75M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 113.93K。UAI 的流通量为 239.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 254.20M。