UnifAI实时价格 (UAI)
UnifAI (UAI) 今日实时价格为 $ 0.2542，过去 24 小时内变化了 2.17%。当前 UAI 兑 USD 的汇率为 $ 0.2542 每 UAI。
UnifAI 目前市值在 $ 60.75M 排名第 #288，流通供应量为 239.00M UAI。过去 24 小时内，UAI 的交易价格在 $ 0.2461（低点）和 $ 0.2634（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.6119597737260863，而历史最低价为 $ 0.05181624964526384。
短期表现方面，UAI 在过去一小时内波动了 +0.27%，过去7 天内波动了 -5.54%。过去一天，总交易量达到 $ 113.93K。
No.288
23.90%
BSC
UnifAI 的当前市值为 $ 60.75M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 113.93K。UAI 的流通量为 239.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 254.20M。
+0.27%
+2.17%
-5.54%
-5.54%
跟踪 UnifAI 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.005397
|+2.17%
|30天
|$ -0.1262
|-33.18%
|60天
|$ -0.0457
|-15.24%
|90天
|$ +0.0131
|+5.43%
今天，UAI 记录了 $ +0.005397 (+2.17%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.1262 (-33.18%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，UAI 的变化为 $ -0.0457 (-15.24%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.0131 (+5.43%)，从而深入了解了代币的长期走势。
想解锁 UnifAI（UAI）的全部历史价格和价格走势吗？
立即查看 UnifAI 价格历史页面
本分析利用人工智能模型评估 UnifAI 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 UAI 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 55% | 看跌 45%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|中立
|K ≈ D（±1%）
|短线无明确方向，观望。
|StochRSI
|20‑80
|中性区
|正常节奏，无极端信号。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多头动能抬头。
|枢纽点
|现价 < S2
|位于 S2 下方
|比近期“最便宜”区间还便宜，处于低位地带。
|BOLL (20,2)
|中轨 < 价格 ≤ 上轨
|中轨与上轨间
|偏强，但未极端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|处于正常区间，仍有空间。
|MA 组
|5‑6 买
|60‑80% 买入
|多数均线向上，顺排占主流。
|EMA 组
|7 买 0 中立 0 卖
|≥ 80% 买入
|均线全面顺排，短期显著高于长期。
UAI_USDT在4h周期内运行于0.2553价位。价格位于S2枢纽点0.2554下方极近位置。中枢轴线定位于0.2649。当前结构处于低位整理区间。多空双方在S2附近形成短暂平衡。价格未有效突破上方S1阻力位0.2603。市场整体呈现窄幅震荡特征。 短期均线组呈现买入信号排列。EMA指标同步显示买入倾向。MACD柱状图形成金叉形态。动能指标出现短期向上修正迹象。RSI读数处于中性区域。KDJ与StochRSI数值未显示极端超买或超卖状态。布林带开口维持收窄态势。波动率处于低水平区间。快慢线指标方向基本一致。多头动能尚未形成大规模集中释放。 近端关键价位为S1阻力位0.2603。该价位距离现价约1.9%。下方紧邻支撑位于S2点位0.2554。远端参考价位为中枢轴线0.2649。该价位距离现价约3.7%。上方第一阻力目标为R1点位0.2698。第二阻力目标位于R2点位0.2744。价格波动需观察对上述枢纽点的突破有效性。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，UnifAI 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
准备好开始使用 UnifAI 了吗？在 MEXC 购买 UAI 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 UnifAI 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 UnifAI (UAI) 购买之旅。
拥有 UnifAI 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。
在 MEXC 上购买 UnifAI (UAI) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。
查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費
除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！
UnifAI 是一个面向智能金融的 AI 原生基础设施，它为下一代自主 AI 代理提供支持，简化 DeFi 的使用。用户可以自动化多种 DeFi 策略，例如流动性提供者 (LP)、现货/现货交易、借贷策略等等——无需任何编码，每个 AI 代理都能代表用户提升链上效率和决策能力。目前，UnifAI 支持 Polymarket (Polygon)、Meteora (Solana) 和 Drift 策略。随着近期 Hyperliquid 后端集成的完成，以及计划扩展到更多 EVM 网络，UnifAI 正在扩展其生态系统。主要功能：策略自动化：一键创建或复制表现最佳的策略。UniQ：您的 AI DeFi 助手，提供洞察、分析和策略发现。
要更深入地了解 UnifAI，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
|时间 (UTC+8)
|类型
|资讯
|02-11 14:20:00
|行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
|02-10 18:39:21
|链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
|02-04 11:04:00
|行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
|02-04 00:48:00
|行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
|02-01 01:12:00
|行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
|01-28 07:44:00
|行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹
使用杠杆做多或做空 UAI。在 MEXC 上探索 UAIUSDT 合约交易，把握市场波动机会。
探索现货和合约市场，查看 UnifAI 的实时价格、交易量，并直接进行交易。
MEXC 上提供市场数据的顶级加密货币
目前热门备受市场关注的加密货币
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。