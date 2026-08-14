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UnifAI 当前实时价格为 0.2542 USD。UAI 市值为 60,753,800 USD。追踪Malaysia的 UAI 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！UnifAI 当前实时价格为 0.2542 USD。UAI 市值为 60,753,800 USD。追踪Malaysia的 UAI 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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UnifAI实时价格 (UAI)

1 UAI 兑换为 USD 的实时价格：

$0.2541
$0.2541$0.2541
+2.17%1D
USD
UnifAI (UAI) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 07:23:26 (UTC+8)

UnifAI 今日价格

UnifAI (UAI) 今日实时价格为 $ 0.2542，过去 24 小时内变化了 2.17%。当前 UAI 兑 USD 的汇率为 $ 0.2542 每 UAI。

UnifAI 目前市值在 $ 60.75M 排名第 #288，流通供应量为 239.00M UAI。过去 24 小时内，UAI 的交易价格在 $ 0.2461（低点）和 $ 0.2634（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.6119597737260863，而历史最低价为 $ 0.05181624964526384

短期表现方面，UAI 在过去一小时内波动了 +0.27%，过去7 天内波动了 -5.54%。过去一天，总交易量达到 $ 113.93K

UnifAI（UAI）市场信息

No.288

$ 60.75M
$ 60.75M$ 60.75M

$ 113.93K
$ 113.93K$ 113.93K

$ 254.20M
$ 254.20M$ 254.20M

239.00M
239.00M 239.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.90%

BSC

UnifAI 的当前市值为 $ 60.75M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 113.93K。UAI 的流通量为 239.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 254.20M

UnifAI 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.2461
$ 0.2461$ 0.2461
24H最低价
$ 0.2634
$ 0.2634$ 0.2634
24H最高价

$ 0.2461
$ 0.2461$ 0.2461

$ 0.2634
$ 0.2634$ 0.2634

$ 0.6119597737260863
$ 0.6119597737260863$ 0.6119597737260863

$ 0.05181624964526384
$ 0.05181624964526384$ 0.05181624964526384

+0.27%

+2.17%

-5.54%

-5.54%

UnifAI（UAI）价格历史 USD

跟踪 UnifAI 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.005397+2.17%
30天$ -0.1262-33.18%
60天$ -0.0457-15.24%
90天$ +0.0131+5.43%
UnifAI 今日价格变化

今天，UAI 记录了 $ +0.005397 (+2.17%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

UnifAI 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.1262 (-33.18%)，显示了该代币在短期内的表现。

UnifAI 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，UAI 的变化为 $ -0.0457 (-15.24%)，从而更广泛地了解其表现。

UnifAI 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.0131 (+5.43%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 UnifAI（UAI）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 UnifAI 价格历史页面

UnifAI 分析

本分析利用人工智能模型评估 UnifAI 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

UnifAI 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 UAI 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 55% | 看跌 45%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ中立K ≈ D（±1%）短线无明确方向，观望。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点现价 < S2位于 S2 下方比近期“最便宜”区间还便宜，处于低位地带。
BOLL (20,2)中轨 < 价格 ≤ 上轨中轨与上轨间偏强，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。
EMA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。

UAI_USDT在4h周期内运行于0.2553价位。价格位于S2枢纽点0.2554下方极近位置。中枢轴线定位于0.2649。当前结构处于低位整理区间。多空双方在S2附近形成短暂平衡。价格未有效突破上方S1阻力位0.2603。市场整体呈现窄幅震荡特征。 短期均线组呈现买入信号排列。EMA指标同步显示买入倾向。MACD柱状图形成金叉形态。动能指标出现短期向上修正迹象。RSI读数处于中性区域。KDJ与StochRSI数值未显示极端超买或超卖状态。布林带开口维持收窄态势。波动率处于低水平区间。快慢线指标方向基本一致。多头动能尚未形成大规模集中释放。 近端关键价位为S1阻力位0.2603。该价位距离现价约1.9%。下方紧邻支撑位于S2点位0.2554。远端参考价位为中枢轴线0.2649。该价位距离现价约3.7%。上方第一阻力目标为R1点位0.2698。第二阻力目标位于R2点位0.2744。价格波动需观察对上述枢纽点的突破有效性。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 UnifAI 的价格？

以下是一些影响UnifAI（UAI）代币价格的关键因素：

1. 市场情绪与整体加密货币市场趋势
2. UnifAI人工智能驱动的DeFi平台的采用率
3. 代币的实用价值与质押奖励
4. 合作伙伴公告与项目集成
5. 交易所上的交易量与流动性
6. 影响人工智能与DeFi行业的监管动态
7. 技术进展与平台更新
8. 类似人工智能区块链项目的竞争态势
9. 对去中心化人工智能服务的整体需求
10. 影响风险资产的宏观经济因素

为什么人们想知道 UnifAI 今天的价格？

人们希望了解UnifAI（UAI）今天的股价，主要有以下几个原因：做出明智的交易决策、追踪投资组合的表现、把握入市或离市的时机、评估投资收益与亏损，以及及时掌握市场波动情况。实时行情有助于交易者抓住市场机遇。

UnifAI 的价格预测

UnifAI（UAI）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，UAI 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
UnifAI (UAI) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，UnifAI 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 UnifAI 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 UnifAI 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 UAI 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 UnifAI

准备好开始使用 UnifAI 了吗？在 MEXC 购买 UAI 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 UnifAI 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 UnifAI (UAI) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，UnifAI 将立即存入您的钱包。
UnifAI (UAI) 购买教程

UnifAI 能做什么？

拥有 UnifAI 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

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    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 UnifAI (UAI) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
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什么是UnifAI (UAI)

UnifAI 是一个面向智能金融的 AI 原生基础设施，它为下一代自主 AI 代理提供支持，简化 DeFi 的使用。用户可以自动化多种 DeFi 策略，例如流动性提供者 (LP)、现货/现货交易、借贷策略等等——无需任何编码，每个 AI 代理都能代表用户提升链上效率和决策能力。目前，UnifAI 支持 Polymarket (Polygon)、Meteora (Solana) 和 Drift 策略。随着近期 Hyperliquid 后端集成的完成，以及计划扩展到更多 EVM 网络，UnifAI 正在扩展其生态系统。主要功能：策略自动化：一键创建或复制表现最佳的策略。UniQ：您的 AI DeFi 助手，提供洞察、分析和策略发现。

UnifAI资源

要更深入地了解 UnifAI，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方UnifAI网站
区块查询

类别 :

AI FrameworkAI MemeArtificial Intelligence (AI)

人们还问：关于UnifAI的其他问题

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UAIUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 UAI。在 MEXC 上探索 UAIUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 UnifAI (UAI) 市场

探索现货和合约市场，查看 UnifAI 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
UAI/USDT
$0.2546
$0.2546$0.2546
+2.33%
447.42K (USDT)

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$0.02014
$0.02014$0.02014

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$0.4433$0.4433

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