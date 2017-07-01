波场 (TRX) 今日技术分析 波场 分析页面提供由人工智能生成的关于 TRX 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 波场 分析的信息。 注 册

波场 (TRX) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.3343 -- +2.16% +2.60% -5.06%

波场 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 波场 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 15 中立 5 买入 6 移动平均线 : 卖出 卖出 8 中立 3 买入 3 技术指标 : 卖出 卖出 7 中立 2 买入 3 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.33416 0.33415 R2 0.33415 0.33415 R1 0.33415 0.33415 PP 0.33414 0.33414 S1 0.33414 0.33414 S2 0.33413 0.33414 S3 0.33413 0.33413

波场 市场信号 当前净挂单量 -10.63M $75.63 M $86.26 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.12M 3日主动买入 $3.30 M 3日主动卖出 $3.42 M 7日主动买卖差额 -0.11M 7日主动买入 $8.12 M 7日主动卖出 $8.23 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 波场资金流向 净流入 TRXUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$1.01 M 0.33 2026-08-13 -$4.58 M 0.33 2026-08-12 $3.37 M 0.34 2026-08-11 $3.42 M 0.33 2026-08-10 $3.45 M 0.33 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。