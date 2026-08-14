柴犬币 (SHIB) 今日技术分析 柴犬币 分析页面提供由人工智能生成的关于 SHIB 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 柴犬币 分析的信息。 注 册

柴犬币 (SHIB) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.000004472 -- -4.55% +6.17% -26.99%

柴犬币 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 柴犬币 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 6 中立 5 买入 15 移动平均线 : 强烈买入 卖出 0 中立 2 买入 12 技术指标 : 卖出 卖出 6 中立 3 买入 3 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.000004467 0.000004467 R2 0.000004467 0.000004465 R1 0.000004465 0.000004465 PP 0.000004464 0.000004464 S1 0.000004462 0.000004462 S2 0.000004461 0.000004462 S3 0.000004459 0.000004461

柴犬币 市场信号 当前净挂单量 -0.95M $44.34 M $45.29 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.07M 3日主动买入 $4.32 M 3日主动卖出 $4.39 M 7日主动买卖差额 0.08M 7日主动买入 $16.34 M 7日主动卖出 $16.25 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 柴犬币资金流向 净流入 SHIBUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.17 M 0.00 2026-08-13 $0.15 M 0.00 2026-08-12 -$0.28 M 0.00 2026-08-11 -$0.39 M 0.00 2026-08-10 $0.25 M 0.00 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 柴犬币 (SHIB) 市场 探索现货和合约市场，查看 柴犬币 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 SHIB / USDT $0.000004465 $0.000004465 $0.000004465 +0.63% 131.14B (USDT) 去交易 SHIB / USDC $0.00000446 $0.00000446 $0.00000446 +0.65% 6.57B (USDT) 去交易