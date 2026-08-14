Nietzschean Penguin 今日价格

Nietzschean Penguin (PENGUIN) 今日实时价格为 $ 0.0010229，过去 24 小时内变化了 12.97%。当前 PENGUIN 兑 USD 的汇率为 $ 0.0010229 每 PENGUIN。

Nietzschean Penguin 目前市值在 $ 1.02M 排名第 #1317，流通供应量为 999.93M PENGUIN。过去 24 小时内，PENGUIN 的交易价格在 $ 0.0008593（低点）和 $ 0.001034（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.16712290973896649，而历史最低价为 $ 0.00003706698718663。

短期表现方面，PENGUIN 在过去一小时内波动了 +5.97%，过去7 天内波动了 -4.67%。过去一天，总交易量达到 $ 66.19K。

Nietzschean Penguin（PENGUIN）市场信息

排名 No.1317 市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 成交量（24H） $ 66.19K$ 66.19K $ 66.19K 完全稀释市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 流通量 999.93M 999.93M 999.93M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 999,933,636.006134 999,933,636.006134 999,933,636.006134 流通率 99.99% 所属公链 SOL

Nietzschean Penguin 的当前市值为 $ 1.02M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 66.19K。PENGUIN 的流通量为 999.93M，总供应量是 999933636.006134，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.02M。