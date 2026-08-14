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Nietzschean Penguin 当前实时价格为 0.0010229 USD。PENGUIN 市值为 1,022,832.1162706744686 USD。追踪Malaysia的 PENGUIN 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Nietzschean Penguin 当前实时价格为 0.0010229 USD。PENGUIN 市值为 1,022,832.1162706744686 USD。追踪Malaysia的 PENGUIN 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Nietzschean Penguin实时价格 (PENGUIN)

1 PENGUIN 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0010229
$0.0010229$0.0010229
+12.97%1D
USD
Nietzschean Penguin (PENGUIN) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 05:28:03 (UTC+8)

Nietzschean Penguin 今日价格

Nietzschean Penguin (PENGUIN) 今日实时价格为 $ 0.0010229，过去 24 小时内变化了 12.97%。当前 PENGUIN 兑 USD 的汇率为 $ 0.0010229 每 PENGUIN。

Nietzschean Penguin 目前市值在 $ 1.02M 排名第 #1317，流通供应量为 999.93M PENGUIN。过去 24 小时内，PENGUIN 的交易价格在 $ 0.0008593（低点）和 $ 0.001034（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.16712290973896649，而历史最低价为 $ 0.00003706698718663

短期表现方面，PENGUIN 在过去一小时内波动了 +5.97%，过去7 天内波动了 -4.67%。过去一天，总交易量达到 $ 66.19K

Nietzschean Penguin（PENGUIN）市场信息

No.1317

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 66.19K
$ 66.19K$ 66.19K

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

999.93M
999.93M 999.93M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,933,636.006134
999,933,636.006134 999,933,636.006134

99.99%

SOL

Nietzschean Penguin 的当前市值为 $ 1.02M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 66.19K。PENGUIN 的流通量为 999.93M，总供应量是 999933636.006134，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.02M

Nietzschean Penguin 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.0008593
$ 0.0008593$ 0.0008593
24H最低价
$ 0.001034
$ 0.001034$ 0.001034
24H最高价

$ 0.0008593
$ 0.0008593$ 0.0008593

$ 0.001034
$ 0.001034$ 0.001034

$ 0.16712290973896649
$ 0.16712290973896649$ 0.16712290973896649

$ 0.00003706698718663
$ 0.00003706698718663$ 0.00003706698718663

+5.97%

+12.97%

-4.67%

-4.67%

Nietzschean Penguin（PENGUIN）价格历史 USD

跟踪 Nietzschean Penguin 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.000117438+12.97%
30天$ -0.0003471-25.34%
60天$ -0.0013171-56.29%
90天$ -0.0038191-78.88%
Nietzschean Penguin 今日价格变化

今天，PENGUIN 记录了 $ +0.000117438 (+12.97%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Nietzschean Penguin 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0003471 (-25.34%)，显示了该代币在短期内的表现。

Nietzschean Penguin 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，PENGUIN 的变化为 $ -0.0013171 (-56.29%)，从而更广泛地了解其表现。

Nietzschean Penguin 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0038191 (-78.88%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Nietzschean Penguin（PENGUIN）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Nietzschean Penguin 价格历史页面

Nietzschean Penguin 分析

本分析利用人工智能模型评估 Nietzschean Penguin 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Nietzschean Penguin 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 PENGUIN 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 72% | 看跌 28%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI> 80超买区短线涨速过快，注意回落风险。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点中枢 ≤ 现价 ≤ R1位于中枢‑R1 间刚离开中枢，偏中上位置。
BOLL (20,2)中轨 < 价格 ≤ 上轨中轨与上轨间偏强，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组1‑2 买20‑40% 卖出多数均线向下，顺排偏空。
EMA 组3‑4 买40‑60% 中立均线多空参半，方向待观察。

**市场结构** PENGUIN_USDT 4h 周期现价 0.003124 USDT 位于枢纽中枢 0.00307 上方，运行在 R1（0.003217）下方 2.97% 区间。MA 组 1-2 档与 EMA 组 3-4 档均录得买入占比，价格处于多周期均线系统上方。 **动能状态** MACD 呈现金叉形态，快慢线位于零轴区域。RSI 维持中性读数，动能指标未形成极端分布。短周期与中周期指标方向一致，波动率暂未出现扩张信号。 **关键价位** 上方 R1 阻力位于 0.003217（距现价 +2.97%），R2 位于 0.003399（距现价 +8.80%）。下方 S1 支撑位于 0.002888（距现价 -7.55%），S2 位于 0.002741（距现价 -12.26%）。枢纽中枢 0.00307 构成近端参考价位（距现价 -1.73%）。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 Nietzschean Penguin 的价格？

企鹅币的价格受以下因素影响：市场情绪与社区参与度、交易量与流动性、更广泛的加密货币市场趋势、社交媒体热度与模因币的流行程度、大户动向与大额交易、交易所上币与合作伙伴关系、投资者对投机性资产的整体风险偏好，以及影响模因币的监管消息。

为什么人们想知道 Nietzschean Penguin 今天的价格？

人们希望了解尼采企鹅（PENGUIN）今日的行情，以便做出交易决策、跟踪投资组合、进行市场分析以及把握投资时机。实时价格有助于评估盈亏、识别买卖机会，并监测该迷因代币的市场波动情况。

Nietzschean Penguin 的价格预测

Nietzschean Penguin（PENGUIN）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，PENGUIN 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Nietzschean Penguin (PENGUIN) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Nietzschean Penguin 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Nietzschean Penguin 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Nietzschean Penguin 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 PENGUIN 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Nietzschean Penguin

准备好开始使用 Nietzschean Penguin 了吗？在 MEXC 购买 PENGUIN 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Nietzschean Penguin 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Nietzschean Penguin (PENGUIN) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Nietzschean Penguin 将立即存入您的钱包。
Nietzschean Penguin (PENGUIN) 购买教程

Nietzschean Penguin 能做什么？

拥有 Nietzschean Penguin 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

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    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

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    在新代币正式上线前，抢先买卖。

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在 MEXC 上购买 Nietzschean Penguin (PENGUIN) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
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合约交易手续费：
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Nietzschean Penguin资源

要更深入地了解 Nietzschean Penguin，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Nietzschean Penguin网站
区块查询

类别 :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

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Nietzschean Penguin（PENGUIN）重要行业更新

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PENGUINUSDT（合约交易）

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在 MEXC 上交易 Nietzschean Penguin (PENGUIN) 市场

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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
PENGUIN/USDT
$0.0010219
$0.0010219$0.0010219
+12.95%
73.13M (USDT)

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