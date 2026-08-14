ZKcandy 今日价格

ZKcandy (ZAY) 今日实时价格为 $ 1.7862，过去 24 小时内变化了 17.86%。当前 ZAY 兑 USD 的汇率为 $ 1.7862 每 ZAY。

ZKcandy 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- ZAY。过去 24 小时内，ZAY 的交易价格在 $ 1.5155（低点）和 $ 2.8933（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，ZAY 在过去一小时内波动了 -5.00%，过去7 天内波动了 +3,472.40%。过去一天，总交易量达到 $ 1.03M。

ZKcandy（ZAY）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M 完全稀释市值 $ 1.79B$ 1.79B $ 1.79B 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

ZKcandy 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.03M。ZAY 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.79B。