JMDT 今日价格

JMDT (JMDT) 今日实时价格为 $ 0.9303，过去 24 小时内变化了 0.82%。当前 JMDT 兑 USD 的汇率为 $ 0.9303 每 JMDT。

JMDT 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- JMDT。过去 24 小时内，JMDT 的交易价格在 $ 0.904（低点）和 $ 1.0354（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，JMDT 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 -15.97%。过去一天，总交易量达到 $ 658.87K。

JMDT（JMDT）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 658.87K$ 658.87K $ 658.87K 完全稀释市值 $ 930.30M$ 930.30M $ 930.30M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 JMDT

JMDT 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 658.87K。JMDT 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 930.30M。