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JMDT 当前实时价格为 0.9303 USD。JMDT 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 JMDT 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！JMDT 当前实时价格为 0.9303 USD。JMDT 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 JMDT 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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JMDT实时价格 (JMDT)

1 JMDT 兑换为 USD 的实时价格：

$0.9303
$0.9303$0.9303
+0.82%1D
USD
JMDT (JMDT) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 03:57:47 (UTC+8)

JMDT 今日价格

JMDT (JMDT) 今日实时价格为 $ 0.9303，过去 24 小时内变化了 0.82%。当前 JMDT 兑 USD 的汇率为 $ 0.9303 每 JMDT。

JMDT 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- JMDT。过去 24 小时内，JMDT 的交易价格在 $ 0.904（低点）和 $ 1.0354（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，JMDT 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 -15.97%。过去一天，总交易量达到 $ 658.87K

JMDT（JMDT）市场信息

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$ 658.87K
$ 658.87K$ 658.87K

$ 930.30M
$ 930.30M$ 930.30M

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1,000,000,000
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JMDT

JMDT 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 658.87K。JMDT 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 930.30M

JMDT 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.904
$ 0.904$ 0.904
24H最低价
$ 1.0354
$ 1.0354$ 1.0354
24H最高价

$ 0.904
$ 0.904$ 0.904

$ 1.0354
$ 1.0354$ 1.0354

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-0.02%

+0.82%

-15.97%

-15.97%

JMDT（JMDT）价格历史 USD

跟踪 JMDT 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.007566+0.82%
30天$ +0.6803+272.12%
60天$ +0.6803+272.12%
90天$ +0.6803+272.12%
JMDT 今日价格变化

今天，JMDT 记录了 $ +0.007566 (+0.82%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

JMDT 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.6803 (+272.12%)，显示了该代币在短期内的表现。

JMDT 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，JMDT 的变化为 $ +0.6803 (+272.12%)，从而更广泛地了解其表现。

JMDT 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.6803 (+272.12%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 JMDT（JMDT）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 JMDT 价格历史页面

JMDT 的价格预测

JMDT（JMDT）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，JMDT 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
JMDT (JMDT) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，JMDT 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 JMDT 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 JMDT 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 JMDT 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 JMDT

准备好开始使用 JMDT 了吗？在 MEXC 购买 JMDT 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 JMDT 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 JMDT (JMDT) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，JMDT 将立即存入您的钱包。
JMDT (JMDT) 购买教程

JMDT 能做什么？

拥有 JMDT 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 JMDT (JMDT) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
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--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是JMDT (JMDT)

Jupiter Meta Data Token (JMDT) 是驱动 Truth Layer 的原生实用型代币。Truth Layer 是 Jupiter Meta Labs 打造的企业级去中心化数据与身份基础设施，专为可信赖且隐私保护型企业应用而设计。JMDT 为生态系统中的 Super J、Hercules 和 Poseidon 等旗舰去中心化应用提供支持并保障其运行。这些应用共同服务超过 2000 万用户及 40 多家企业客户。该代币用于促进 Truth Layer 中的去中心化身份、企业数据处理、Layer 2 执行以及网络验证。JMDT 采用异步验证共识 (AVC)，通过基于可验证随机函数 (VRF) 的验证者选择机制，实现区块验证的去中心化并增强网络安全性。

JMDT资源

要更深入地了解 JMDT，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方JMDT网站
区块查询

类别 :

Decentralized Identifier (DID)Smart Contract PlatformZero Knowledge (ZK)

人们还问：关于JMDT的其他问题

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探索有关 JMDT 的更多信息

JMDTUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 JMDT。在 MEXC 上探索 JMDTUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 JMDT (JMDT) 市场

探索现货和合约市场，查看 JMDT 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
JMDT/USDT
$0.933
$0.933$0.933
+1.18%
708.45K (USDT)

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EPIC

$0.3496
$0.3496$0.3496

+5.49%

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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